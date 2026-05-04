久坐傷身有原因 腸道蠕動變差 纖維加1物才能幫助暢「便」自如

久坐不動是現代人的日常寫照，但這樣的生活形態不但會導致肌肉僵硬、肩頸痠痛，更可能影響下肢循環及腸道健康，帶來便秘困擾。原因是長時間坐著會令腸道蠕動減慢，難以推動食物殘渣向前邁進。這時除了要纖維之外，也需要補充足夠水分，軟化大便才能促進排便。

促使內臟脂肪增加

過去研究及經驗顯示，久坐會令腸道的蠕動會變差，尤其是一整天坐下來的時間愈長，腸子也不太會蠕動，甚至促使內臟脂肪會增加，令腸道容易發生慢性發炎，甚至可引起胰島素抗阻的風險。因此，工作再忙或遊劇再吸引，也別忘盡可能每30分鐘起身活動一下，或是做一些伸展、腰部扭轉運動，促進腸道的健康。

纖維及水分缺一不可

久坐可影響腸道功能，而排便順暢與否亦跟纖維及水分有密切關係，選擇一些高纖的五谷如紫米飯、番薯及薯仔，以堅果作為小茶點，都有助身體攝取纖維，幫助促進腸道細菌生態，亦能增加糞便體積，刺激腸道活動及排出。但單是增加纖維而沒有足夠水分，或會令糞便變乾更難排出，故此纖維及水分都要足夠，缺一不可。