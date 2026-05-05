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健康
出版：2026-May-05 07:00
更新：2026-May-05 07:00

鼻敏感｜狂流鼻水以為感冒？其實是花粉過敏 兒童中招恐毀顏值 醫生教4招戶外轉季防敏自保

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鼻敏感｜狂流鼻水以為感冒？其實是花粉過敏 兒童中招恐毀顏值 醫生教4招戶外轉季防敏自保

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看似感冒的症狀有可能是過敏情況。有醫生指出，兒童是較易被花粉影響的一群，而且花粉過敏所致的長期流鼻水或鼻塞症狀，有可能會影響發育，導致外觀受到影響。醫生指出，在這種季節轉換的時間，有4大方法有助在戶外也可以防止過敏發作。

鼻敏感｜看似感冒實則過敏？

營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享一宗案例指，一名患者長期有流鼻水困擾，以為自己是感冒，所以不斷服用成藥治療，但治療效果卻有限，經檢查後發現是花粉過敏。該名患者長期受眼睛紅癢、流鼻水所苦，特別在季節交替時症狀更加嚴重。他一直以為自己體質虛弱、容易感冒，習慣自行買成藥服用，但效果始終有限。後來，經詳細的過敏原檢測後，才找出真正的病因不是感冒，而是嚴重的「花粉過敏」。

劉醫生指，患者的報告顯示對多種戶外常見植物都有強烈的陽性反應：

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  • 狗牙根草：3.01uIU/mL

  • 牧草：2.61uIU/mL

  • 菊科植物：2.09uIU/mL

  • 構樹：1.51uIU/mL

這些數值顯示，患者身體對路邊草皮、公園樹木處於高度警戒狀態。所以解釋為甚麼每次戶外活動後，他的身體反應總是特別劇烈。

濕疹/哮喘/鼻敏感治療｜3點防範過敏發作（am730製圖） 濕疹/哮喘/鼻敏感治療｜少吃生冷食物（am730製圖） 濕疹/哮喘/鼻敏感治療｜避免接觸過敏物質如狗毛或貓毛（am730製圖） 濕疹/哮喘/鼻敏感治療｜避免使用地氈（am730製圖）

鼻敏感｜為何過敏的人愈來愈多？

根據 2026 年 3 月發布的《AAFA 美國過敏報告》以及 2025 年刊登於《喉科學》(The Laryngoscope)的研究，全球氣候變遷正大幅改變我們的免疫環境。研究指出三大趨勢：

1. 花粉季節延長

  • 氣溫升高使植物生長季變長。2026年監測顯示，部分地區的花粉季節已比過去增加20天以上。

2. 過敏原強度增加

  • 大氣中二氧化碳濃度上升，不只促使植物產生更多花粉，還會提高花粉中致敏蛋白的含量，讓過敏反應比過去更強烈。

3. 空氣污染的加乘效應

  • 花粉與空氣中的微粒結合後，會被破碎成更小顆粒，更容易深入肺部，誘發嚴重的過敏性鼻炎甚至氣喘。

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鼻敏感｜過敏性鼻炎症狀（am730製圖） 鼻敏感｜過敏性鼻炎症狀，早起連續性打噴嚏（am730製圖） 鼻敏感｜過敏性鼻炎症狀，容易鼻塞（am730製圖） 鼻敏感｜過敏性鼻炎症狀，流鼻水（am730製圖）

鼻敏感｜兒童花粉過敏長期流鼻水鼻塞

劉醫生提醒，孩子也是花粉過敏的高風險群。2025年發表於《Frontiers in Pediatrics》的一項大型數據分析指出，戶外花粉暴露與兒童氣喘發作有顯著相關。在花粉高峰期，兒童因呼吸道症狀就醫的比例大幅上升。對孩子而言，過敏不只是流鼻水，還可能導致：

  1. 睡眠品質下降，影響成長發育

  2. 上課注意力不集中，甚至出現焦慮、躁動

  3. 長期鼻塞導致張口呼吸，影響牙齒與臉型發育

鼻敏感｜醫生教4招戶外轉季防敏自保

因此，在過敏好發季節，劉醫生建議家長可以採取以下自保措施：

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1. 返家後的「淨化流程」

  • 孩子戶外活動後，頭髮與衣物會附著大量微小花粉。進家門後建議先換掉外衣，並在睡前洗頭洗澡，以免將過敏原帶到床鋪上。

2. 寵物清潔不可忽略

  • 家中寵物出門散步後，毛髮也會沾染草粉、花粉。建議寵物進屋前用濕布擦拭身體，減少二次污染。

3. 監控空氣品質與通風

  • 使用配備HEPA濾網的空氣清淨機。在花粉濃度高峰期(通常是中午至下午)，應關閉窗戶，改以空調系統循環過濾空氣。

4. 生理食鹽水洗鼻

  • 若孩子已出現症狀，可使用溫和的生理食鹽水清洗鼻腔，將附著在鼻黏膜上的花粉物理性沖走，有效減緩發炎反應。

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劉醫生提醒，若眼睛紅癢、流鼻水超過兩週未好轉，不應只當成感冒處理。透過科學檢測找出過敏原，並在換季前預防性調節免疫，才能讓您與孩子在花開季節依然能自在呼吸。

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