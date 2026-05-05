鼻敏感｜狂流鼻水以為感冒？其實是花粉過敏 兒童中招恐毀顏值 醫生教4招戶外轉季防敏自保

看似感冒的症狀有可能是過敏情況。有醫生指出，兒童是較易被花粉影響的一群，而且花粉過敏所致的長期流鼻水或鼻塞症狀，有可能會影響發育，導致外觀受到影響。醫生指出，在這種季節轉換的時間，有4大方法有助在戶外也可以防止過敏發作。
鼻敏感｜看似感冒實則過敏？
營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享一宗案例指，一名患者長期有流鼻水困擾，以為自己是感冒，所以不斷服用成藥治療，但治療效果卻有限，經檢查後發現是花粉過敏。該名患者長期受眼睛紅癢、流鼻水所苦，特別在季節交替時症狀更加嚴重。他一直以為自己體質虛弱、容易感冒，習慣自行買成藥服用，但效果始終有限。後來，經詳細的過敏原檢測後，才找出真正的病因不是感冒，而是嚴重的「花粉過敏」。
劉醫生指，患者的報告顯示對多種戶外常見植物都有強烈的陽性反應：
狗牙根草：3.01uIU/mL
牧草：2.61uIU/mL
菊科植物：2.09uIU/mL
構樹：1.51uIU/mL
這些數值顯示，患者身體對路邊草皮、公園樹木處於高度警戒狀態。所以解釋為甚麼每次戶外活動後，他的身體反應總是特別劇烈。
鼻敏感｜為何過敏的人愈來愈多？
根據 2026 年 3 月發布的《AAFA 美國過敏報告》以及 2025 年刊登於《喉科學》(The Laryngoscope)的研究，全球氣候變遷正大幅改變我們的免疫環境。研究指出三大趨勢：
1. 花粉季節延長
氣溫升高使植物生長季變長。2026年監測顯示，部分地區的花粉季節已比過去增加20天以上。
2. 過敏原強度增加
大氣中二氧化碳濃度上升，不只促使植物產生更多花粉，還會提高花粉中致敏蛋白的含量，讓過敏反應比過去更強烈。
3. 空氣污染的加乘效應
花粉與空氣中的微粒結合後，會被破碎成更小顆粒，更容易深入肺部，誘發嚴重的過敏性鼻炎甚至氣喘。
鼻敏感｜兒童花粉過敏長期流鼻水鼻塞
劉醫生提醒，孩子也是花粉過敏的高風險群。2025年發表於《Frontiers in Pediatrics》的一項大型數據分析指出，戶外花粉暴露與兒童氣喘發作有顯著相關。在花粉高峰期，兒童因呼吸道症狀就醫的比例大幅上升。對孩子而言，過敏不只是流鼻水，還可能導致：
睡眠品質下降，影響成長發育
上課注意力不集中，甚至出現焦慮、躁動
長期鼻塞導致張口呼吸，影響牙齒與臉型發育
鼻敏感｜醫生教4招戶外轉季防敏自保
因此，在過敏好發季節，劉醫生建議家長可以採取以下自保措施：
1. 返家後的「淨化流程」
孩子戶外活動後，頭髮與衣物會附著大量微小花粉。進家門後建議先換掉外衣，並在睡前洗頭洗澡，以免將過敏原帶到床鋪上。
2. 寵物清潔不可忽略
家中寵物出門散步後，毛髮也會沾染草粉、花粉。建議寵物進屋前用濕布擦拭身體，減少二次污染。
3. 監控空氣品質與通風
使用配備HEPA濾網的空氣清淨機。在花粉濃度高峰期(通常是中午至下午)，應關閉窗戶，改以空調系統循環過濾空氣。
4. 生理食鹽水洗鼻
若孩子已出現症狀，可使用溫和的生理食鹽水清洗鼻腔，將附著在鼻黏膜上的花粉物理性沖走，有效減緩發炎反應。
劉醫生提醒，若眼睛紅癢、流鼻水超過兩週未好轉，不應只當成感冒處理。透過科學檢測找出過敏原，並在換季前預防性調節免疫，才能讓您與孩子在花開季節依然能自在呼吸。