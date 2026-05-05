鼻敏感｜狂流鼻水以為感冒？其實是花粉過敏 兒童中招恐毀顏值 醫生教4招戶外轉季防敏自保

看似感冒的症狀有可能是過敏情況。有醫生指出，兒童是較易被花粉影響的一群，而且花粉過敏所致的長期流鼻水或鼻塞症狀，有可能會影響發育，導致外觀受到影響。醫生指出，在這種季節轉換的時間，有4大方法有助在戶外也可以防止過敏發作。

鼻敏感｜看似感冒實則過敏？

營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享一宗案例指，一名患者長期有流鼻水困擾，以為自己是感冒，所以不斷服用成藥治療，但治療效果卻有限，經檢查後發現是花粉過敏。該名患者長期受眼睛紅癢、流鼻水所苦，特別在季節交替時症狀更加嚴重。他一直以為自己體質虛弱、容易感冒，習慣自行買成藥服用，但效果始終有限。後來，經詳細的過敏原檢測後，才找出真正的病因不是感冒，而是嚴重的「花粉過敏」。

劉醫生指，患者的報告顯示對多種戶外常見植物都有強烈的陽性反應：