立夏病毒蠢蠢欲動 清潔只用酒精唔夠！濕洗手為關鍵

每逢五月季節交替，腸病毒、諾如病毒及各類呼吸道疾病風險升高。響應世界衛生組織「5月5日世界手部衛生日」，正確落實手部衛生，是日常重要的防疫措施之一，不僅與醫療質手素相關，也有助降低社區傳播風險。

掌握洗手五大時機 降低病毒感染風險 衛生福利部草屯療養院感控護理師李佩璇表示，病毒常透過手部接觸眼、口、鼻進入人體，因此掌握日常洗手時機格外重要。無論用餐前或接觸食物前，應先徹底清潔雙手，避免病從口入；接觸嬰幼兒前亦須洗手並更換衣物，以降低病菌傳播風險，保護免疫系統尚未成熟的嬰幼兒。擤鼻涕後，手部易沾染分泌物，若未清潔即接觸環境，恐加速病毒擴散；如廁後則須特別注意，避免腸道病菌透過「糞口傳播」感染他人。此外，進出醫療院所前後，也應洗手以降低院內外交叉感染風險。

正確濕洗手搭配完整搓洗 有助降低病原殘留 李佩璇護理師指出，酒精乾洗手雖方便，但對腸病毒、諾如病毒及難辨梭菌等不具包膜的病原，效果可能較有限，建議優先使用肥皂搭配流動清水進行「濕洗手」。透過「內、外、夾、弓、大、立、腕」的正確步驟，完整搓洗40至60秒，才有助降低病原殘留風險。她也提醒，洗手後務必將雙手抹乾，避免手部長時間潮濕，增加病菌附著風險，影響防護效果。

養成洗手習慣 簡單行動守護全家健康 丁碩彥院長表示，洗手雖是日常小事，卻是預防疾病的重要措施之一。雙手在日常生活中頻繁接觸家人與環境，若未做好清潔，反而可能成為病毒傳播媒介。他強調，養成良好手部衛生習慣，不僅是自我保護，更是守護家人健康的重要行動，從生活細節落實，才能從日常生活中建立良好衛生習慣。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】