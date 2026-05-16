健身講粗口會勁啲？研究：爆發力、耐力即時飆升！

在健身室訓練，舉起重量時可能會不期然叫出聲，好像會大力一點。如果換成粗口會怎樣？近年一篇綜合研究分析了「講粗口」與「運動表現」之間的關聯。發現能將表現瞬間提升！

研究人員認為，講粗口能產生這些即時效果的原因有二，首先是心跳加速與血壓升高，有助身體進入戰鬥狀態；增加疼痛耐受度：讓人能忍受更高強度的痠痛或不適，進而突破極限。

未來研究方向

雖然目前數據支持講粗口對訓練有積極效果，但研究團隊仍有許多未知領域值得研究，例如對於有氧耐力、平衡感或精細動作是否有同樣效果？粗口的強烈程度(難聽程度)是否有差異？是自己說有效，還是「聽到別人說」也有效？如果長期、頻繁地使用粗口訓練，大腦是否會習慣而導致效果遞減？這些答案有待日後研究結果。