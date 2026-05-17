高血壓｜本港三分一人患高血壓 量血壓前去轉廁所最準確！營養師教5招飲食兩周降血壓

今天是世界高血壓日，高血壓在香港非常普遍，統計數據顯示確實約有三分之一的成年人受影響。有營養師指出，其實量度血壓時也有技巧如量度前要先如廁等，讓數字變得準確。另外，營養師亦指出，透過5招飲食有助在兩周內降低血壓。

高血壓｜本港三分一人患高血壓 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人根本沒有察覺自己的血壓已經偏高。其實，只要從看懂血壓數字開始，搭配正確的飲食習慣與測量方式，就能幫助穩定血壓，降低心血管疾病風險。 高血壓｜收縮壓和舒張壓有甚麼分別？ 首先得區分「收縮壓」與「舒張壓」： 收縮壓：心臟收縮時，將血液推送進動脈的壓力。

舒張壓：心臟放鬆時，動脈內仍維持的壓力。 高血壓｜何謂高血壓？ 血壓分類 收縮壓 (mmHg) 舒張壓 (mmHg) 正常血壓 < 120 < 80 高血壓前期 120～129 < 80 第一期高血壓 130～139 80～89 第二期高血壓 ≥ 140 ≥ 90

營養師高敏敏表示，如果長期忽略血壓偏高，會使血管彈性逐漸下降，加重心臟與腎臟的負擔。因此，早期監測非常重要。

高血壓｜如何自測血壓？ 除了定期複診，也可以在家中自我監測血壓。遵守 「7＋2＋2」原則 能讓數值更準確： 7：連續7天測量

2：每天起床後、睡覺前各量1次

2：每次測量2遍，取平均值 營養師高敏敏提醒，量度前要注意以下2大重點： 測量前避免吸煙、喝咖啡、吃刺激性食物及劇烈運動。 量血壓前請先上廁所，並靜坐5分鐘，讓數值更穩定。 高血壓｜5招飲食兩周降血壓 美國心臟學會推薦得舒飲食(DASH)是目前科學實證最有效的高血壓飲食策略。以下為執行要點：

1. 選擇全穀原型食物，取代精緻澱粉 例如番薯、薯仔、南瓜、糙米飯等，有助於穩定血糖與血壓，同時延長飽足感。 2. 每天吃2.5碗蔬菜＋5份拳頭大水果 記得要多樣化、不挑顏色，這些食物富含鉀離子與抗氧化物，能幫助排出體內過多的鈉，維持電解質平衡，減少血壓波動。 3.每天攝取2份乳製品 低脂鮮奶、乳酪、芝士富含鈣質，能幫助血管放鬆，降低血壓變化。 4. 紅肉換成白肉與豆製品 減少肥肉與內臟，改以魚類、雞肉、豆腐取代，降低飽和脂肪攝取，改善血脂與血管健康。每天不超過6份蛋白質。

5. 選用好油脂 烹調時使用植物油，每天一湯匙堅果，有助於抗發炎、維持血管彈性。 營養師提醒，若執行得舒飲食後血壓有下降，仍須遵循醫師指示用藥，切勿自行停藥或減藥。