中大證瘦瘦針可保腦神經 減中風後殘障

隨人口老化，中風患者愈來愈多，而嚴重個案就算及時送院，其預後亦不樂觀。香港中文大學醫學院最新一項研究發現，如患者出現缺血性中風後使用治療糖尿病及肥胖的GLP-1藥物，可提升其日後恢復程度，有助維持日常生活質素。相關研究結果已分別於國際科學期刊《Cell Metabolism》和《Nature Communications》上發表。
延緩衰退過程
胰高血糖素樣肽GLP-1是一種由腸部及腦部自然分泌，用於調節多種身體機能的胜肽激素，GLP-1藥物早已應用於治療二型糖尿病及肥胖，亦即近年興起的減肥針劑。中大醫學院過去曾發表一項基礎臨床研究，證實GLP-1藥物可逆轉衰老的生物過程，並發現此藥物可在大腦及心臟等多個器官產生廣泛的分子變化，反映藥物對腦部健康具保護作用，及有助延緩衰退過程。
中風預後不理想
中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任、利國偉腦神經學教授梁慧康指，現時中風個案中有逾八成為缺血性中風，由於每分鐘有近200萬個腦細胞死亡，治療必須爭分奪秒，惟就算取栓手術成功，預後亦未如理想，出現中度或以上的殘疾。
療效明顯升高
基於多項基礎研究的結果，中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明醫生及其團隊開展首個二期隨機臨床試驗，於威爾斯親王醫院及山東省臨沂市人民醫院共招募140位大血管閉塞中風患者，隨機分為兩組，分別接受GLP-1RA司美格魯肽聯合標準治療，及只接受標準治療。
GLP-1組別患者會於確定為缺血性中風後接受GLP-1藥物注射，並於治療7天後再次注射。梁慧康解釋，當大腦缺血時，血腦屏障就會隨之瓦解，導致各種炎症因子可進入腦部並造成破壞，GLP-1藥物就可及時提供腦神經保護，至大腦於術後兩周逐步恢復為正常狀態。
結果發現，GLP-1組別的90天良好功能預後達56.5%，而標準治療只有54.9%；團隊亦進一步發現，取栓手術前未接受靜脈溶栓治療的患者療效明顯升高，達64.7%，比標準組高約20%。葉耀明解釋，靜脈溶栓治療只限中風發生內4小時進行，認為GLP-1藥物或對中風發生較久患者的功效更理想。
預後良好保生活質素
患者李先生兩年前突然半身動彈不得，更有失語症情況。送院後證實為缺血性中風，在取栓手術前及術後7天後接受GLP-1藥物注射，曾有短暫腸胃不適及頭暈等副作用，但現時預後良好，生活更與中風前無異。
葉耀明指，GLP-1RA司美格魯肽聯合標準治療仍須更多臨床研究以證實其安全性及效用，是次研究提供了初步的臨床證據，為日後展開更大規模的第三期隨機研究奠定基礎。