中大證瘦瘦針可保腦神經 減中風後殘障

隨人口老化，中風患者愈來愈多，而嚴重個案就算及時送院，其預後亦不樂觀。香港中文大學醫學院最新一項研究發現，如患者出現缺血性中風後使用治療糖尿病及肥胖的GLP-1藥物，可提升其日後恢復程度，有助維持日常生活質素。相關研究結果已分別於國際科學期刊《Cell Metabolism》和《Nature Communications》上發表。

延緩衰退過程

胰高血糖素樣肽GLP-1是一種由腸部及腦部自然分泌，用於調節多種身體機能的胜肽激素，GLP-1藥物早已應用於治療二型糖尿病及肥胖，亦即近年興起的減肥針劑。中大醫學院過去曾發表一項基礎臨床研究，證實GLP-1藥物可逆轉衰老的生物過程，並發現此藥物可在大腦及心臟等多個器官產生廣泛的分子變化，反映藥物對腦部健康具保護作用，及有助延緩衰退過程。