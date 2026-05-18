小酌怡情？研究：小量飲酒仍與大腦血流減少有關 或增認知退化風險

「過度飲酒有害健康」人盡皆知，但也有不少人認為「小酌怡情」，只要不多喝，就能放心享受微醺感給身心帶來的愉悅。外媒《今日醫學新聞》(Medical News Today)報道，一項最新研究透過MRI影像觀察發現，酒精攝取量愈高者，大腦血流愈低，尤其與認知功能有關的額葉和顳葉變化較明顯，且對年長者的影響更為顯著。專家提醒，「低風險」不等於「沒風險」，小量飲酒可能帶來的健康警號同樣值得被關注。

以「健康成人」為對象 研究分析飲酒量與腦部健康關係 美國疾病管制暨預防中心(CDC)建議，女性每日飲酒量不超過1杯，男性每日不超過2杯(1個標準杯約等於14克酒精)。過去研究曾認為，適量飲酒與心血管健康之間可能有正向關聯，但後續的研究對此觀點提出不同意見，更有研究指出，適量飲酒可能與DNA損傷有關，或將提高某些癌症的風險。 這項發表於權威期刊《酒精》(Alcohol)的研究，招募45名年齡介於22至70歲、未有酒精使用障礙的健康成人，在研究前一年每月飲酒量小於或等於60杯。研究團隊先透過問卷蒐集其長期飲酒習慣，並排除可能影響腦部健康的因素，如神經疾病、精神疾病及近期物質使用(substance use)等。研究人員利用核磁共振(MRI)，評估受試者的大腦皮質厚度、腦容量及腦血流狀況，接著分析這些指標與飲酒量之間的關聯，與年齡、終生飲酒量的相互影響亦納入觀察。

研究：飲酒量較高者腦血流較少 腦部 2 區域與認知功能相關 研究指出，腦部血流主要負責向大腦供應氧氣，而分析結果顯示，即使是較少量的酒精攝取，也與腦部血流下降相關。此外，每月平均飲酒量較高者，其腦血流下降情形也較明顯。從大腦各區域來看，額葉與顳葉的血流減少相對較顯著，這些區域與思考、記憶及語言功能密切相關，長期下來可能增加認知功能退化的風險。 研究也指出，終生累積飲酒量較高的年長者，腦部多個區域的血流普遍較低，且皮質厚度較薄，其中皮質變薄被認為可能與認知退化或失智風險上升有關。研究團隊推測，氧化壓力可能是造成上述腦部變化的原因之一，氧化壓力已被證實與細胞損傷、老化及發炎反應等存在關聯。

專家：仍需大型研究進一步驗證 但已可被視為健康警號 研究主持人、美國史丹佛大學醫學會精神病學與行為科學系Timothy C. Durazzo助理教授強調，目前研究樣本數偏少，尤其是腦血流方面的觀察還需更大規模的研究加以佐證，因此短期內仍不足以影響現行的飲酒建議。他也表示，未來預計將擴大樣本數，同時進一步觀察小量飲酒與平衡、協調及手部靈巧度等功能之間的關聯。 美國內科醫生、阿茲海默症專家Dung Trinh醫生接受外媒採訪指出，過去普遍認為小量或適量飲酒可能無害，甚至具有某些健康益處，但這項研究揭示，雖然小量飲酒的健康風險相對較低，仍可能與腦部變化相關，「低風險」並不等於「完全沒有風險」。他也提醒，該研究屬於小規模的觀察性研究，尚未能證明小量飲酒會直接造成腦部損傷，但研究所得出的結果仍是值得關注的警號。