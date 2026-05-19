年輕猝死｜25歲男日日勤做Gym睡夢中猝死 醫生揭年輕人4大警號恐病發先兆

猝死不再只局限於老人身上，年輕人也會中招？有醫生分享一宗案例指出，一名25歲男子雖然每天也有健身習慣，但卻在睡夢中猝死。醫生指出，年輕人猝死與3大原因有關，一旦出現4大警號恐病發先兆，要多加注意或及時求醫檢查。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，該名男子在一所科技公司工作，下班後仍固定去健身房健身，朋友都稱他是最健康的人。惜翌日被發現於床上因心因性猝死離世。黃醫生強調，猝死不是老人的專利，根據美國心臟學會統計，每年有超過35萬人死於醫院外的心臟驟停，其中相當大的比例發生在40歲以下。大多數人在死亡之前，完全沒有任何明顯的症狀。

在高血壓年輕化的趨勢下，主動脈可能像氣球一樣突然撐破。患者通常從胸部出現劇烈撕裂感到失去意識，只需要短短幾分鐘。

包括布魯蓋達氏症候群(Brugada Syndrome)、WPW症候群等。患者平常的心電圖可能完全正常，只有在壓力或特定情況下才會發作。有些人甚至在睡眠中猝死，家人還以為他只是睡得很沉。

年輕猝死｜年輕人猝死的常見4大訊號

黃醫生指出，最可怕的不是突然死亡，而是它悄悄靠近時你完全不知道。以下是幾個你必須留意的訊號，有可能是心臟正在發出求救訊號：

運動時突然頭暈、眼前發黑 不明原因的心悸，感覺心臟「漏跳」一拍 家族中有50歲前發生心臟病史或不明原因猝死的人

曾經昏倒過，卻被簡單解釋為「太累」或「低血壓」

黃醫生建議，若家族中有心臟病史，應去進行12導聯心電圖加上心臟超聲波檢查。另外，亦建議不要以為自己還年輕，就當作忽視心臟警號的藉口，心臟問題不會等你準備好才出問題。現在就開始關心它，別等到失去機會才後悔。