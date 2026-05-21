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健康
出版：2026-May-21 15:30
更新：2026-May-21 15:30

補充蛋白質｜運動健身後要補充幾多蛋白質先夠？蛋白質唔夠做咗等如冇做！

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補充蛋白質｜運動健身後要補充幾多蛋白質先夠？ 蛋白質唔夠做咗等如冇做！

補充蛋白質｜運動健身後要補充幾多蛋白質先夠？ 蛋白質唔夠做咗等如冇做！

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近年健身潮流興起，愈來愈多人加入健身的行列。大部分人在健身時也會配合高蛋白的飲食，幫助肌肉增長，不過台灣有醫生提醒，每次在運動後至少要補充20克或以上的蛋白質，才可用於肌肉生長。

補充蛋白質｜健身後至少補20克蛋白質

專治減肥的台灣醫生蕭捷健﻿早前在社交平台上分享，32歲女生重訓3個月，每次健身後都食兩隻蛋，有時加上一盒牛奶，但肌肉完全沒有生長。蕭捷健﻿引用加拿大一項研究，讓6位年輕男性做完重量訓練後，分別吃下 0、5、10、20、40克的蛋白質，然後結果確認20克蛋白質可用於肌肉生長；而較年長的人士更每次要補充30至40克蛋白質。

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補充蛋白質｜蛋白質總攝取量也要食齊

蕭捷健指，除了運動後要補充足夠的蛋白質，日常飲食中也要達到蛋白質總攝取量，即每公斤體重要食1.21.6克，以70公斤為例，就要食100克左右的蛋白質(應每餐含20克以上)，再加上運動後的20克，才有利肌肉生長。

以下為常見含蛋白質的食物：

茶葉蛋：一隻7克

一般豆漿：一盒14克

雞胸肉：一塊常見大小的雞胸肉約有20克蛋白質

他建議，每次運動結束後，應在30分鐘內補充20克的蛋白質及適當碳水，隔日起床後再注意無力感改善與以往差別，連續做4周，再量體脂及肌肉量。

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