髖部疼痛半年竟然是股骨頭壞死 醫生：及早治療有助延後關節置換

股骨頭缺血性壞死常見於長期酗酒、大量使用類固醇藥物或罹患風濕免疫疾病族群，且多發生於四、五十歲。

一名46歲的蔡女士，半年來深受髖部間歇性疼痛所苦，不僅起身行走困難，夜間轉身時，更常常被痛醒，生活品質大受影響。她到處求醫，原本被建議直接置換人工髖關節，正值壯年的蔡女士，希望保住原有關節，遂轉往台中慈濟醫院關節中心尋求第二意見。後來經過台中慈濟醫院磁力共振檢查後，確認其為「股骨頭缺血性壞死」，且病程尚未進入塌陷階段，隨即為其進行微創股骨頭減壓手術，術後一個月疼痛改善，也為後續保留原有關節爭取空間。

以蔡女士為例，趙子鎔醫生表示，她就診時雙側髖部皆有病灶，但骨頭結構尚未出現明顯塌陷。針對這類早期患者，台中慈濟採取「股骨頭減壓手術」，該手術透過微創鑽孔技術直達壞死區域，藉由釋放骨內壓力來改善血液循環，並有助改善局部血液循環與骨組織修復，延緩病程進展，降低病況進一步惡化至塌陷變形的風險。

收治病例的台中慈濟醫院關節中心醫生趙子鎔指出，「股骨頭缺血性壞死」通常發生在4、50歲的中壯年族群。由於股骨頭內部血流供應不足，可能導致骨組織逐漸壞死。

從隱隱作痛到結構塌陷 股骨頭壞死 5 大關鍵病程

趙子鎔醫生進一步解釋，「股骨頭缺血性壞死」依病程可分為不同階段，第1期症狀通常較輕微，多為間歇性疼痛；第2期時，X光影像可見骨質變化；到了第3期，則可能開始出現骨頭結構塌陷。若病程持續進展至第4、5期，股骨頭可能變形，嚴重時甚至塌陷，部分患者最終須接受人工髖關節置換。

趙醫生提醒，股骨頭缺血性壞死常見於長期酗酒、大量使用類固醇藥物或罹患風濕免疫疾病族群，且多發生於四、五十歲。若出現鼠蹊部或腹股溝疼痛，且在活動時加劇、休息後稍微緩解的情形，建議及早就醫檢查。