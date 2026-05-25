行多啲路！研究：多走動可以幫大腦清垃圾

多活動身體有很多好處，最新研究更發現，人在走路、伸展或腹部出力時，大腦可能會出現細微移動，帶動腦部液體循環，幫助清除代謝廢物，過程猶如為大腦進行輕微的沖洗。

推動腦脊液流動

美國賓州州立大學(Penn State)的研究團隊，將老鼠放跑步機上行走，然後利用高解析顯微技術，觀察老鼠的腦部變化。結果發現，老鼠準備跨步前，腹部肌肉會先收縮，大腦亦同時出現微小的移動。研究人員之後對麻醉中的老鼠腹部施加壓力，同樣觀察到大腦位置變化。當壓力解除後，大腦會迅速恢復原本位置。

研究認為，身體活動會像壓力泵一樣把血液從腹部推向脊椎和腦部，迫令大腦「動一動」，或因此而推動包住大腦和脊髓的腦脊液流動，幫助清除神經系統的代謝廢物。有關研究已於《Nature Neuroscience》發表。