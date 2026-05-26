助眠食物｜失眠狂數綿羊都瞓唔著？1種水果可瞓得沉唔扎醒 營養師教食5類助眠食物一覺瞓天光

助眠食物｜失眠狂數綿羊都瞓唔著？
營養師張語希在其facebook專頁上分享指，許多人也經歷過失眠的困擾，總是會令人在床上翻來覆去直到凌晨。關於解決失眠的飲食上，很多人會聽過睡前喝杯溫牛奶有助睡眠，原因是牛奶中含有色胺酸，確實對睡眠有幫助。但其實不只是牛奶，還有其他食物，助眠效果更直接、更有科學根據：
1. 酸車厘子(Tart Cherry)
酸車厘子含有天然的褪黑激素。研究證實，飲用酸車厘子汁可以顯著延長睡眠時間、提高睡眠效率。
2. 奇異果
奇異果富含血清素與抗氧化劑。研究發現，睡前一小時吃2顆奇異果，有助於加快入睡速度，並讓睡眠變得更深沉、不易中斷。
3. 核桃
核桃含有Omega-3脂肪酸以及褪黑激素的前驅物質。它能幫助調節大腦的神經傳導，穩定情緒，讓繃緊的身心更容易放鬆下來。
4. 香蕉
香蕉是鎂與鉀的完美組合。這兩種礦物質能有效紓緩繃緊的肌肉，同時香蕉也提供色胺酸，協助大腦進入準備休息的狀態。
5. 南瓜子
南瓜子富含鎂與色胺酸。鎂能穩定神經系統、減輕焦慮感，是現代人最容易缺乏的「放鬆礦物質」。
助眠食物｜2大建議避開失眠
營養師提醒，除了以上食物，也要留意以下2大建議，有助睡眠素質更好，避開失眠：
避開2種食物：睡前4至6小時應避免過量咖啡因與酒精。酒精雖然能讓人快速入睡，但會嚴重破壞深層睡眠結構，反而愈睡愈累。
營造睡眠環境：吃對食物的同時，記得把臥室燈光調暗，這樣體內褪黑激素才能順利分泌，發揮最大助眠效果。