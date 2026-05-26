助眠食物｜失眠狂數綿羊都瞓唔著？1種水果可瞓得沉唔扎醒 營養師教食5類助眠食物一覺瞓天光

助眠食物｜失眠狂數綿羊都瞓唔著？

營養師張語希在其facebook專頁上分享指，許多人也經歷過失眠的困擾，總是會令人在床上翻來覆去直到凌晨。關於解決失眠的飲食上，很多人會聽過睡前喝杯溫牛奶有助睡眠，原因是牛奶中含有色胺酸，確實對睡眠有幫助。但其實不只是牛奶，還有其他食物，助眠效果更直接、更有科學根據：

1. 酸車厘子(Tart Cherry)

酸車厘子含有天然的褪黑激素。研究證實，飲用酸車厘子汁可以顯著延長睡眠時間、提高睡眠效率。

2. 奇異果