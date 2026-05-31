食物中毒原因｜叫外賣小心食物中毒 留意4大習慣可能是腸胃炎兇手

天氣愈來愈炎熱，食物一旦保存不當，就可能導致食物中毒。食物在短時間內食完當然沒有問題，但當提取外賣一段時間後仍未有用餐，暖和的環境就是細菌孳生的最佳環境！

食物中毒原因一：外賣一直未有打開

有時忙起上來，就算外賣到了亦未必有時間立即食，如果外賣一直未有打開，雖然可以令攤凍的速度變慢，但長時間停留在30至50度之間，加上濕氣累積，反而會令細菌大量繁殖。因此如果拿到外賣後未有打算立即食，應先打開外賣盒，讓食物通風。

食物中毒原因二：剩飯未有立即放入雪櫃

過去不少人認為，如果餸菜在很熱的情況下放入雪櫃可能會造成損壞，但原來等到餸菜攤涼後放才放入雪櫃，壞的就會是你的腸胃！食物要放於低於7°C才能抑制細菌生長，加上現今大部分雪櫃都已經有溫控功能，就算在餸菜還熱的情況下放入雪櫃也不會造成太大的影響。