堅持就會成功 女士35歲後 用5個方法令自己易瘦難肥

不少女士踏入35歲後，都覺得體重在不知不覺間除除上升，即使吃少了卻依然瘦不下來，實際原因可能是肌肉流失、荷爾蒙變化及活動量下降等因素，導致基礎代謝率減慢，令脂肪容易囤積。故此中年減肥的關鍵不是「少吃」，而是幫助身體回到較穩定的代謝狀態。
5個方法提升代謝率
以下5個特別適合中年女性的減肥方法，幫助提升代謝、瘦得更有效率，也比較不容易復胖。
每天做深蹲：深蹲是一種能提升代謝、幫助減脂的阻力訓練，因為增加肌肉量能使身體在休息狀態下也能消耗更多熱量，而且深蹲能一次訓練到臀部、大腿及核心等大肌群，而且深蹲幾乎不受場地限制。建議從每天進行2至3組、每組10至15下的運動，然後慢慢增加，能幫助維持代謝力。
足夠蛋白質：有些人為減肥於是嚴格節食，卻忽略蛋白質的攝取量。蛋白質是肌肉修復和生成的重要原料，攝取不足會令身體流失肌肉，拖低基礎代謝率，形成愈減愈難瘦的惡性循環。一般成年人每日蛋白質建議量約為每公斤體重攝取1.1克蛋白質，以60公斤女性為例，一天約需攝取66公克蛋白質。
增加日常活動量：除了阻力訓練，帶氧運動及日常活動量也很重要。對中年女性來說，與其追求高強度的爆汗運動，不如選擇更容易長期維持的方式，例如快走、踏單車、游泳、爬樓梯，甚至多站起來走動，都能慢慢累積熱量消耗。近年很受歡的超慢跑也十分適合中年一群！
改善睡眠、降低壓力：很多人都忽略睡眠是減肥的關鍵之一。研究發現，睡眠不足時，飢餓荷爾蒙會增加，飽感荷爾蒙則會下降，導致人更容易口痕、想吃甜食和高熱量食物。
戒糖、減少精緻澱粉、多喝水：中年女士想瘦，最容易看到效果的做法是戒糖及減少精緻澱粉，如含糖飲料、甜點、白麵包、蛋糕和加工零食等等，有助穩定血糖，減少脂膀在腹部積聚。同時，飲夠水能促進循環和代謝，減少誤把口渴當飢餓。