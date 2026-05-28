堅持就會成功 女士35歲後 用5個方法令自己易瘦難肥

每天做深蹲：深蹲是一種能提升代謝、幫助減脂的阻力訓練，因為增加肌肉量能使身體在休息狀態下也能消耗更多熱量，而且深蹲能一次訓練到臀部、大腿及核心等大肌群，而且深蹲幾乎不受場地限制。建議從每天進行2至3組、每組10至15下的運動，然後慢慢增加，能幫助維持代謝力。