極簡健身｜一周2次每個動作2組 40歲以上大忙人最啱！

香港人生活繁忙，尤其踏入4字頭，工作和家庭兩邊都壓力山大。要顧及自己健康，運動當然少不了，為免肌肉流失，重量訓練是必須的。而極簡健身概念，就最適合繁忙的都市人，加上年齡增長要避免過勞受傷，每周兩次、每個動作只做兩組的健身計劃就最適合不過。

避免受傷 有效訓練

傳統理論指訓練量是刺激肌肉生長的重要因素之一，不過對於繁忙人士未必可花太多時間；而中年健身者則要避免受傷風險。於是訓練應集中於接近力竭、動作品質高的目標，以產生足夠的機械張力使肌肉成長。

另一方面，40歲後的身體需要更多時間恢復。每周兩次訓練能讓肌肉、神經系統與關節組織在兩次訓練間徹底修復，同時滿足於研究證實的每周兩次刺激同一組肌肉，以提升增肌效率。