熱到發火卻堅持唔開冷氣？熱壓力恐讓大腦瞻妄風險上升 醫生教三招降溫

許多長輩展現出的固執與暴躁，背後常是生理功能退化、熱壓力無法有效排解時的非語言求救訊號。

酷熱夏季來臨，台灣衛生福利部草屯療養院門診中，常有家屬無奈地求助，表示長輩明明熱到全身濕透，卻堅持不開冷氣，還一直碎念浪費電力，脾氣也變得特別暴躁，動不動就生氣，擔心是不是失智症惡化。

郭佳倫主任指出，高溫對長輩大腦的影響主要有三大隱形原因：

衛生福利部草屯療養院老年精神科主任郭佳倫表示，長輩口中的「我不熱」與情緒暴躁，在臨床上被認為與高溫熱壓力對大腦神經系統產生的衝擊具有相關性。這項臨床觀察與近年國際頂尖公共衛生學術趨勢相呼應，研究指出，極端氣候引發的熱壓力與老年人出現抑鬱症狀、心理痛苦有強烈相關，長期暴露更可能拉高急性精神症狀惡化與精神科急診住院的風險。

耗盡大腦的忍耐力：白天累積的生理悶熱與神經疲倦，到了傍晚常讓退化長輩更難應付周邊環境的變化，因而加重了「黃昏症候群」，導致他們在夏天傍晚更容易出現到處亂走、尖叫等情緒行為失控。

不知不覺中脫水：長輩對口渴的感覺比較遲鈍，常在不知不覺中少喝了水。當身體輕微脫水、血液量不足，流向大腦的血液變少，大腦就容易「當機」產生急性混亂，出現眼神呆滯或答非所問的狀況。

體溫調節能力退化：生理老化導致排汗效率降低、心血管功能不如從前。當身體面臨悶熱時，神經系統為了散熱會承受極大負擔，這股生理壓力很容易讓長輩心慌、焦慮，忍不住想發脾氣。

面對固執長輩 這三招柔性降溫

面對「不吹冷氣卻暴躁」的長輩，與其強硬爭辯，郭佳倫主任建議家屬善用心理學與環境介入技巧，從生理與心理雙管齊下協助降溫：

第一招：將開冷氣轉化為「醫囑建議」

與其責備，不如改口說「醫生特別交代吹冷氣能讓心臟、血壓比較穩定，對身體比較好」，藉由長輩對醫療權威的信任，降低對浪費電的抗拒與罪惡感。

第二招：以「社交點心」巧妙替代飲水催促

家屬可以轉換情境說「我泡了微涼的麥茶，也切了西瓜，我們一起吃點心休息」，透過輕鬆氛圍讓長輩在潛移默化中自然補充水分與電解質。