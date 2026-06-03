假期後首個上班日難捱？韓研究：周二都中招 心臟驟停發生率更高

不少人把工作狀態不佳歸因於星期一，而有「憂鬱星期一(Blue Monday)」的說法，不過韓國一項針對逾20萬名成人的研究指出，真正需留意的可能是「假期結束後的第一個上班日隔天」，在當天心臟驟停(cardiac arrest)發生率比一周其他工作日高出9%，且在高齡者、有心臟病史者中較明顯，而當假期達2天以上時更需留意。

該項研究已於今年3月刊登於《 JAMA 網路開放期刊 》(JAMA Network Open)，負責研究的團隊由韓國急診醫師組成，他們以心臟驟停為觀察重點，並將「假期結束後的第一個工作日隔天」與其他工作日進行比較，結果顯示，心臟驟停事件在連假結束後的第一個工作日隔天顯著增加，幅度約9%。研究團隊也指出，這個現象在年長者，和原本就有心臟相關病史的人身上更突出，而若假期連放兩天以上，現象也更明顯。

為何周二更危險？醫提 3 線索：作息、飲食、壓力

未參與該研究的美國北威爾醫療體系(Northwell Health)北岸大學醫院(North Shore University Hospital)心臟加護病房主任麥特皮爾斯(Matt Pierce)指出，研究顯示的關聯可能與多個因素疊加有關。他推測連假期間與收假後的落差，可能牽動生理時鐘變化，又以睡眠形態較顯著，使回到工作崗位後的壓力，更可能加重心血管負擔。

皮爾斯主任也提到，假期時不少人會改變飲食習慣，例如吃得更鹹、喝更多酒，這些因素可能讓血壓波動增加，對心臟造成額外負擔，另面對回到工作日的壓力，人體也可能分泌較多腎上腺素與「壓力荷爾蒙」皮質醇，短時間內使心跳與血壓增加，進一步影響心血管承受能力。