睡眠溫度｜咩溫度瞓教最適合？長輩/經後女性睡眠溫度大不同 醫生教5招調溫增睡眠品質

溫度對睡眠也有很大影響？有醫生指出，由於入睡後體溫就會下降並散熱，所以房間的溫度會對睡眠造成干擾，而且不同年齡或狀態都需要拹調不同的溫度，例如年長人士及經後女性。醫生指出，有5招調溫，有助用溫度提升睡眠品質。

睡眠溫度｜太熱太冷都會影響睡眠？ 家庭醫學科李思賢醫生在其facebook專頁上分享指，當入睡時核心體溫就會自然下降。在正常的晝夜節律下，身體會在入睡前 1 至 2 小時主動向外散熱，讓核心體溫逐漸降低。這個降溫過程，是大腦收到「可以進入睡眠」的重要訊號之一。臥室溫度的作用，就是協助這個散熱過程更順利地進行： 環境太熱：身體無法有效散熱，入睡困難。

環境太冷：身體需額外產熱以維持體溫，同樣干擾睡眠。 睡眠專家 Matthew Walker 和 Andrew Huberman 都曾強調：在可控制的睡眠環境因子中，溫度是影響最大的一個變數。

睡眠溫度｜長輩/經後女性睡眠溫度大不同 李醫生表示，他聽到一個Podcast 中提到「18 度是最適合睡覺的溫度」，再搜集資料後發現，18度是適用於「平均健康成年人」的睡眠溫度，不過，對長輩、女性，或者住在亞熱帶地區的人士而言，有可能會令睡眠品質更差。 18 至 20 度的建議範圍，主要來自針對西方國家健康成年人的研究。對該族群而言，這個範圍確實合理。然而，當這個數字被廣泛傳播後，逐漸被簡化為所有人都適用的標準答案。但事實上這是不準確。李醫生指出，不同族群的溫度需求各有差異：

1. 年長者 體溫調節能力會隨年齡衰退，對溫度變化的感知也變得遲鈍。多數長輩在 22至 25度的室溫下睡眠品質反而比 18 度更好。若家中長輩抱怨睡不好，在尋找其他原因前，請先確認冷氣是否開得太強。 2. 嬰兒 嬰兒的體溫調節系統尚未發育完全，環境過熱反而是風險。建議維持 20至 22度，避免過熱即可，不需刻意追求低溫。 3. 女性(受荷爾蒙影響顯著) 女性對睡眠溫度的敏感度普遍高於男性： 月經週期後半段(排卵後至下次月經前)：基礎體溫升高，此時容易感覺燥熱，需要比平時稍低的室溫。

更年期熱潮紅：體溫波動劇烈，難以用單一數字概括，需要個人化嘗試找出舒適區。 4. 亞熱帶居民 針對熱帶與亞熱帶氣候的研究顯示，長期生活在這些地區的人，在 24至28 度也能維持不錯的睡眠品質。人體對氣候具有適應能力。若一直睡不好，不一定是室溫不夠低，有時「過度大冷氣」反而製造了另一種不適。

睡眠溫度｜醫生教5招調溫增睡眠品質 除了溫度外，其實在睡前穿上薄襪反而有助於更快入睡。原理是腳掌血管擴張，幫助身體核心的熱向外散出，促使核心體溫下降，大腦更容易進入睡眠。暖腳的目的不是讓你更熱，而是打開散熱的出口。另外，洗完熱水澡後體表溫度短暫升高，血管擴張帶走多餘熱量，核心體溫反而下降，同樣能加速入睡。 李醫生總結出5大增加睡眠品質的方法： 有冷氣者：從 18 至 20 度 開始嘗試，觀察數週自己的睡眠感受，再依此調整。不必死守特定數字。 家中有長輩：設定 22 至 25 度，多數老年人更適合這個範圍，過低反而干擾睡眠。 女性在月經後半段：可嘗試將室溫調低 1 至 2 度，這段期間對熱的敏感度升高是正常現象。 睡前試試穿薄襪，或短暫使用電熱毯暖腳後移開，幫助核心體溫下降。 沒有冷氣的環境：重點是通風。使用電風扇促進體表蒸發散熱，效果比想像中更好。

每個人的體質、年齡、荷爾蒙狀態與居住氣候都不相同。找到讓自己能一覺到天亮的溫度，遠比符合某個標準答案更重要。