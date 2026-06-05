一日三餐吃得對不只更長壽 更能降心血管死亡風險近三成

很多人因為各種原因，例如工作忙碌、遲了起床或減重等，而經常少吃一餐半餐，但此舉不但無法讓人變瘦，有研究更指，每天規律進食三餐的人，整體死亡風險都會較低，例如每日吃早餐的人，心血管死亡風險便比不吃早餐的低近三成。

降低死亡風險

該項刊載在《Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics》、追蹤2萬多人的研究，主要分析三餐與健康的關係。結果發現，每日進食早餐的人，心血管死亡風險比不吃早餐的人低約29%，正常進食午餐及晚餐就可以令整體死亡風險分別降低11%及14%。

自動調低代謝

研究結果推翻了少吃一餐可以令人變瘦或更健康的講法，因為即使不吃晚餐不吃令身體減少攝取熱量，但到晚上或會因為肚餓而進食零食。此外，連續數月執行有一餐沒一餐的飲食習慣，或會促使身體以為遇到飢荒，繼而把基礎代謝調低，導致吃得少但消耗更少，脂肪卻依然沒有減少。