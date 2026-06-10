口渴睇清楚 偽健康飲料 隨時愈飲愈肥兼水腫

炎炎夏日，走在街上都想買杯飲料解解渴。原來有 6 種表面上看起來很有益的偽健康飲料不宜多飲，尤其是夏天若習慣以飲料代替開水，不但無法有效補水，更可能導致身體代謝出問題，令水腫反覆出現。

多喝清水 身體出現水腫的最常見原因通常是飲食太鹹，加上久坐不動，導致水分滯留體內。想真正解決這個困擾，就要喝真正的清水，幫助體內進行代謝循環，並將體內多餘的鹽分和水分順利排出。

6大偽健康飲品 然而，市面充斥很多偽健康飲料，包裝或名稱容易使人誤以為有益身體，實際上卻是糖分和熱量陷阱，例如： 鮮製果汁：很多鮮製果汁為了顧及口感，製作時會額外添加砂糖或糖漿，加上水果本身就含有豐富的果糖，熱量隨時爆燈。

蜂蜜檸檬：聽起來很天然，但檸檬本身非常酸，要平衡酸度通常都要加入大量糖分，一杯喝下來的糖量相當驚人。

含糖乳酪：乳酪含有很多對腸胃有益的益生菌，但有些產品為了風味而額外添加的糖分。

甜豆漿：豆漿原本是補充優質蛋白質的好來源，但只要一加糖，本質上就直接變成含糖飲料。