耳塞可大可小 延誤治療恐損聽力

耳朵突然出現悶塞感，不少人第一時間會以為只是耳垢作祟，隨手用棉花棒清理便了事，但其實背後可能隱藏較嚴重的耳科問題。耳鼻喉科專科醫生黃翠欣指出，耳塞成因很多，可由簡單的耳垢或耳咽管功能障礙引起，亦可見於突發性神經性失聰，甚至鼻咽癌等疾病。當中突發性失聰更有「黃金72小時」治療期，若延誤用藥，可能造成永久性聽力損失，因此一旦出現單邊聽力急降，必須盡快求醫。 黃翠欣解釋，耳塞的典型感覺是耳朵有鼓脹感，像是由內向外脹開，部分患者更會同時出現聽力下降。患者有時會覺得某些音頻聽不清楚，或伴隨耳鳴。

搭飛機後為何會耳塞 耳塞的原因可來自外耳、中耳或內耳。以外耳為例，若外耳道積聚大量耳垢，或用棉花棒掏耳時不慎把棉花頭留在耳內，又或者小朋友將橡皮擦等異物放入耳道，都可能引起鼓脹和不適。 中耳方面，最常見的是耳咽管功能障礙。當感冒或上呼吸道感染令鼻腔黏膜腫脹，耳咽管在鼻腔開口受阻，便會影響中耳壓力平衡。她指出，當飛機降落或潛水時，氣壓變化較大，若未能及時平衡內外氣壓，也會出現耳朵堵塞的感覺。若耳咽管閉塞持續，甚至可引致中耳積水或急性中耳炎，進一步加重耳塞症狀。

至於內耳問題，例如梅尼爾氏症等，患者亦可能出現耳朵鼓脹感。另一個需要警惕的情況是突發性神經性失聰，患者可在短時間內突然聽力下降，並伴隨耳塞、耳鳴，甚至暈眩。 把握黃金72小時 耳塞背後有時可能隱藏突發性神經性失聰。黃翠欣形容，這類患者大多屬單邊發病，會突然覺得聲音像被封住，亦可能伴隨耳鳴、耳朵鼓脹，部分人甚至會有頭暈情況。若出現這些症狀，應盡快求醫，以排除突發性神經性失聰。由於此症有黃金治療期，愈早治療效果愈好，若延誤處理，可能造成永久性聽力損害。