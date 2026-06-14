雞蛋煮法熱量差好遠 最油不是荷包蛋 1種煮法令熱量脂肪颷升

雞蛋是便宜又優質的蛋白質來源，對於想減脂還是維持健康的你來說，都是餐桌上不可或缺的食材。各種雞蛋菜式似乎很相似，但其中的熱量和脂肪卻會隨著烹調方式的不同而有明顯差異，當中以烚蛋及茶葉蛋的熱量較小，煎蛋及炒蛋都要用油，奄列更會加入忌廉和其他材料，導致熱量和脂肪量都大幅上升。
6種雞蛋菜式熱量
大家可以看看，下列6種常見雞蛋菜式以100克為單位的熱量、蛋白質、脂肪含量：
烚蛋：熱量144千卡，蛋白質及脂肪則分別有13.5g和10g，能保留雞蛋最完整的營養而又沒有額外油脂負擔，對於需要嚴格控制熱量或執行低醣飲食的人而言是最理的原型食物選擇之一。
茶葉蛋：熱量和營養與烚蛋相若，但注意滷製過程中雞蛋會吸收湯汁，鈉含量通常較高，可以挑選外殼顏色較淺、裂痕較少以免攝取過多的鈉而導致水腫。
蒸水蛋：熱量為64千卡，蛋白質及脂肪則分別有6.0g及4.5g，數據看來蒸水蛋的熱量和脂肪都低，但這是因為蒸蛋加了大量水分，故此100克蒸蛋所含的雞蛋成分其實不多。對於牙力不足的長者或消化能力較弱的人，蒸水蛋是一個不錯的選擇。
煎蛋：經過油煎後，熱量急升至200千卡，蛋白質分量不變，脂肪則增至16g，而早餐常見的荷包蛋，脆邊固然好味，但吸附的油脂則更為驚人。
炒蛋：熱量進一步上升至215千卡，脂肪亦增至18g，原因是雞蛋被打散後會變得非常容易吸附油脂，所以熱量也會更多。
奄列：熱量和脂肪量分別有220千卡及19g，原因是除吸油效應外，商家通常會額外加入忌廉及牛油等以增加香氣和口感，熱量和脂肪量亦隨之而上升。