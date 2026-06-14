雞蛋煮法熱量差好遠 最油不是荷包蛋 1種煮法令熱量脂肪颷升

雞蛋是便宜又優質的蛋白質來源，對於想減脂還是維持健康的你來說，都是餐桌上不可或缺的食材。各種雞蛋菜式似乎很相似，但其中的熱量和脂肪卻會隨著烹調方式的不同而有明顯差異，當中以烚蛋及茶葉蛋的熱量較小，煎蛋及炒蛋都要用油，奄列更會加入忌廉和其他材料，導致熱量和脂肪量都大幅上升。