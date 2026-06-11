血壓控制差恐再中風！醫生：RDN治療可作難控型高血壓輔助選項

高血壓是腦中風重要風險因素，若曾發生中風，後續血壓控制更是預防復發的關鍵。醫生指出，中風患者若血壓長期控制不佳，不僅再中風風險上升，也可能增加長期臥床、失能等風險，隨著近年腎交感神經消融術(RDN)逐漸被討論，臨床上可作為部分難控制高血壓患者的輔助治療選項，但仍須經醫生完整評估，並非所有高血壓患者都適合。

中風後血壓更要穩定 醫：再中風與失能風險不可輕忽 敏盛醫院心臟內科魏日華醫生指出，腦中風與動脈硬化、高血壓、糖尿病、吸煙及年齡等因素有關，其中高血壓是相當關鍵的風險因素，另有研究指出，高血壓患者發生腦中風的風險可能高於一般血壓正常族群，且血壓愈高，風險也可能隨之增加。 一般成人高血壓標準為收縮壓達130毫米汞柱(mmHg)或舒張壓達80毫米汞柱以上，魏日華醫生表示，臨床上認為，血壓控制愈穩定，對降低中風復發風險愈有幫助，因此對曾中風的患者而言，血壓控制屬於預防復發的重點，若未積極預防與治療，臨床上最擔心的除了可能再度中風外，往往還伴隨腦出血甚至死亡等風險，而當腦神經受損後，還可能造成輕至重度失能，對患者本人與家庭照護都會形成長期負擔。

藥物順從性恐成難題 部分患者吃多種藥仍難達標 不過魏日華醫生說，中風後的血壓管理並非只靠單一面向，其中以藥物控制為例，部分患者可能需合併多種藥物使用，但真正能長期規律遵照醫囑服藥的人，並沒有想像中多，臨床上常見患者自認已無症狀，便不規律服藥或中斷追蹤，等到再度覆診時，可能已出現更嚴重問題。此外，也有部分患者即使已使用3種以上藥物，血壓仍無法達到預期目標，這類較難控制高血壓的患者，便可能需進一步評估其他輔助治療方式。

RDN 阻斷腎臟與大腦訊號 定位為第二線輔助治療 對此，敏盛醫院心臟內科鄧逸峰醫生表示，腎交感神經消融術(RDN)是一種微創導管介入治療，其原理與腎臟和大腦之間的交感神經訊號有關，當腎臟出現缺氧或缺水等壓力反應時，就會透過交感神經傳遞訊號給大腦，使血壓產生波動，另當睡眠質素不佳或有緊張、焦慮等情緒時，大腦也可能藉此機制影響腎臟，而RDN介入後便可降低腎交感神經訊號傳遞，根據部分研究結果，患者接受RDN治療後，血壓控制狀況可獲得改善，目前台灣將其臨床定位為第二線治療，患者通常會先以生活型態調整及降血壓藥物為主，若血壓仍控制不佳，或因副作用導致部分治療無法持續下去，才會進一步評估是否適合接受RDN。

不是所有人都適合 RDN 術前須排除繼發性高血壓等因素 針對RDN術前評估，敏盛醫院心臟內科王詩榮醫生說，醫生通常會確認患者是否為原發性高血壓，並排除可能由其他原因造成的繼發性高血壓，必要時也會安排影像檢查評估腎動脈血管結構，若發現血管結構特殊或異常，就需考慮其他醫療處置。但他強調，RDN並不是用來取代既有的高血壓治療手段，而是提供更多介入選項，若患者在遵照醫囑的情況下，能從飲食限鹽、增加運動量，再搭配藥物控制血壓，未必會需進一步治療。