食「乳酪加水果」減肥反增磅？營養師踢爆3大熱量陷阱 附正確搭配方法

乳酪雖健康，但若含糖量太高，又搭配不當，看似營養滿分的「乳酪水果碗」，就有可能成為暗藏高糖、高熱量的「甜點陷阱」。

乳酪因含有益生菌和蛋白質，熱量又相對低，常被減肥族群當作早餐、零食，還可以搭配水果一起食用，不過有些人為何愈吃愈胖？陳珮淳營養師表示，原因在乳酪、水果選錯了！乳酪若含糖量太高又搭配不當，看似營養滿分的「乳酪水果碗」，就有可能成為暗藏高糖、高熱量的「甜點陷阱」。

配料過多：許多人喜歡在乳酪加上堅果、燕麥、果乾、蜂蜜、椰子片等配料，若不控制分量，每樣都「加一點」，熱量就很有可能爆表。

水果含糖量高：例如香蕉、葡萄乾、水蜜桃、芒果等雖是天然食物，但含糖量高，升糖指數不低，容易使血糖快速上升、胰島素分泌增加，脂肪就可能開始囤積。

乳酪含糖量高：市售調味乳酪為了口感好，常加入糖、奶油、香料等，有些乳酪一杯含糖量甚至相當於半罐可樂，如果選錯，等於是在吃「乳酪布甸」！

乳酪如何正確選擇？可以搭配甚麼？減脂期「天然食材」也要注意

陳珮淳營養師建議，應以「無糖原味乳酪」為首選，成分表最好只出現生乳與乳酸菌，避免選擇有果泥、糖、奶精等添加物的乳酪。此外，「希臘乳酪」是原味乳酪經過濾水濃縮的版本，蛋白質含量相對較高、乳糖較低，飽足感較強，適合想控制體重的人。

水果方面，陳珮淳營養師表示，應優先挑選「低糖高纖型」的水果，例如藍莓、蘋果、草莓、覆盆子等，可避免血糖劇烈波動，同時幫助腸道代謝順暢。至於配料則務必精簡，例如堅果應控制在一湯匙內(約5至6顆)，可適量添加奇亞籽或原味麥片，記得完全不加糖，以免把乳酪變成「甜點杯」。