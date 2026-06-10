本地自主研發機械臂 助根治前列腺癌

現時有不少手術，都會用到手術機械人輔助，取其精準和靈活的優點。早前香港中文大學醫院得到廖榕就陳練英伉儷慈善基金支持，引入本地自主研發的Sentire思騰腔鏡手術機械人，並推出機械人手術資助計劃，目標有200名病人受惠。

香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生指，中大醫院自去年5月引入該手術機械人以來，已完成了160個手術，其中105宗得到資助計劃資助。另一方面，中大醫院特別為一間手術室命名為「廖榕就陳練英伉儷機械人中心」。

去年中正式應用