本地自主研發機械臂 助根治前列腺癌

現時有不少手術，都會用到手術機械人輔助，取其精準和靈活的優點。早前香港中文大學醫院得到廖榕就陳練英伉儷慈善基金支持，引入本地自主研發的Sentire思騰腔鏡手術機械人，並推出機械人手術資助計劃，目標有200名病人受惠。
香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生指，中大醫院自去年5月引入該手術機械人以來，已完成了160個手術，其中105宗得到資助計劃資助。另一方面，中大醫院特別為一間手術室命名為「廖榕就陳練英伉儷機械人中心」。
去年中正式應用
思騰腔鏡手術機械人於2019年開始研發，到2022年技術變得成熟，並開展有關臨床研究；2024年得到中國認證，於去年正式臨床應用。香港中文大學醫學院外科學系張源津副教授指，「機械人的腔鏡系統擁有3D視角，比傳統開放式手術只看到一面更為清楚，加上機械臂比人手更加靈活，例如縫針時人手只能轉動180度，機械臂可更快更精準完成這些細緻的操作。」
機械臂適用於多種泌尿科手術，包括尿路重建、膀胱、腎臟及前列腺等相關手術。癌症治療上，機械臂亦有其優勢，例如局部腎切除手術，會希望保留更多正常腎臟組織，減低對腎功能的影響，「而腎臟是很多血管的器官，看得清楚，縫針縫得好十分重要，若出血便大件事。前列腺癌手術方面，由於前列腺在盆腔深入位置，後方為直腸，前面兩邊也有神經線，如果手術更精準，腫瘤邊緣切得乾淨，又能夠保留神經線的話，九成患者可得到根治，七至八成能夠保持勃起功能及尿控功能。」目前機械臂手術已成前列腺癌手術的標準。
康復快無失禁
現年70歲的張先生，去年中因為夜尿頻密而到公院求醫，抽血檢查發現前列腺特異抗原指數高達21.8(正常為4以下)，再經過磁力共振造影檢查，醫生認為前列腺癌機率達50%。惟公院輪候抽組織化驗需時，張先生決定到私院接受檢查。最終確診前列腺癌，猶幸並未出現轉移；與醫生商討治療方案後，最後選擇機械臂手術切除腫瘤，以根治癌症。最終手術成功，過程順利，現康復良好。張先生術前最擔心是手術後會有失禁情況，不過並無出現，他十分滿意手術成效，「創傷小、康復快、無失禁！」
將擴展應用於其他專科
除泌尿外科手術外，腔鏡機械人現已用於胃腸外科手術，未來亦會擴展至婦科、胸腔外科、肝膽外科、心臟科等多個專科。另一方面，中大研究團隊亦正利用這套機械人系統研究具身人工智能的應用，將來有望與外科醫生協同工作，作出最合適的臨床決策。