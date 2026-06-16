成日都好攰？5大營養素維持肝臟代謝功能保健康

不少人三餐都在外進食，蔬果攝取不足及飲食不均衡的情況相當普遍，隨時可能影響代謝器官——肝臟的功能，這時可以透過飲食補充穀胱甘肽、含硫化合物、維他命B6和B12、硒，以及維他命C及E等5大營養元素，幫助維持身體正常代謝功能。

1. 穀胱甘肽 人體的肝臟參與多項代謝工作，以排走每日接觸到的毒素，故此維持其健康十分重要，其中穀胱甘肽(Glutathione)是人體重要的抗氧化物質之一，有助清除自由基，以及參與體內代謝過程，蘆筍、牛油果、菠菜、秋葵及西蘭花等蔬果、新鮮肉類、雞蛋與牛奶等食物，都含有穀胱甘肽或相關成分，惟這種物質容易受高溫破壞，可考慮生吃或低溫烹調方式，蛋白質食物則要避免反覆高溫油炸。 2. 含硫化合物 含硫化合物也是重要營養來源，常見於西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜，以及大蒜、洋葱、雞蛋和豆類。這類營養素亦參與體內代謝過程，是均衡飲食中不可或缺的一員。

3. 維他命B6及B12 至於維他命B6及B12就是能量代謝的重要輔助營養素，可從三文魚、秋刀魚、紅肉、奶製品及蛋類中攝取。硒則是抗氧化機制中的重要營養素之一，可透過食用巴西果仁、海鮮、菇類、蛋類及部分發酵食品攝取。 4. 硒 硒具有強效抗氧化功能，也是穀胱甘肽過氧化酶等抗氧化酶的重要組成部分。鮪魚、鮭魚、蠔和蚌類都含有豐富的硒；堅果與種子類，尤其巴西堅果，都是很好的食物來源。 5. 維他命C及E 維他命C和E則有助維持抗氧化循環，柑橘類水果、深綠色蔬菜及堅果種子類食物都是合適的來源。