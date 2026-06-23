癌症年輕化成趨勢！研究：睡眠質素欠佳或與癌症風險有關 專家推測3原因

近年來，全球年輕族群癌症發生率持續上升，引發醫界高度關注。英國《衛報》報道，近期一項針對50歲以下族群的最新研究顯示，睡眠質素欠佳可能與大腸癌、乳癌、子宮體癌及卵巢癌等早發性癌症風險有關，同時也觀察到失眠患者在5年內被診斷出癌症的風險可能較一般人高，值得進一步深入探討。專家推測與睡眠不足者的生活形態或免疫系統修復有關，但潛在的癌症也可能影響睡眠，目前研究僅顯示兩者具有相關性，尚未能直接證明睡眠問題會導致癌症。
全球年輕癌症病例攀升 美大型研究探討睡眠與罹癌關聯
據統計，全球「早發性癌症」，也就是50歲以前確診的患者病例數，已從1990年的182萬例增加至2019年的326萬例，增幅近80%。同一期間，40歲以下癌症患者的死亡人數也增加27%。
近期，美國癌症研究機構安德森癌症中心(MDACC)主導的兩項大型研究，分析超過1,800萬名18歲至50歲美國成年人的健康資料，結果發現睡眠品質較差者，罹患早發性乳癌、大腸癌、子宮癌與卵巢癌的風險較高，兩者之間存在關聯。部分案例顯示，50歲以下被診斷有失眠問題的人，在未來5年內被診斷出癌症的風險也比一般人高出3倍。上述研究已於日前在美國芝加哥舉行的美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)年會中發表。
睡眠問題有機會改善 專家：研究發現值得關注
研究團隊表示，從研究結果可見，睡眠質素欠佳可能與早發性癌症風險有關，同時也有機會透過改善生活習慣來調整。未參與研究的專家則認為，這項發現確實具有參考價值，但仍需更多研究進一步釐清睡眠與早發性癌症之間的關係。
英國腸癌協會(Bowel Cancer UK)臨床負責人Claire Coughlan護理師表示，大腸癌目前仍常見於50歲以上族群，但也觀察到年輕患者的數量持續增加，推測原因可能與遺傳因素及生活形態有關，不過尚未獲得證實，而此次研究提出失眠可能是早發性大腸癌的潛在危險因子，值得持續追蹤與探討。
醫：罹癌和睡眠不足可能互為因果 待更多研究進一步釐清
英國睡眠醫學專家David Garley醫師則指出，失眠與各類健康問題的關係是近年備受關注的領域。他說明，睡眠不足的人通常較難維持健康的生活形態，可能同時有飲酒量高、肥胖、運動不足或吸菸等問題，這些因素本身就與癌症風險增加有關。
此外，Garley醫師表示，睡眠與免疫系統的修復有關，長期睡眠不足可能影響免疫功能，進而提高部分癌症的風險，但也不排除可能是癌症在尚未出現明顯症狀前，就已先影響到患者的睡眠狀況，究竟是睡不好增加罹癌風險，還是潛在的癌症導致睡眠障礙，仍有待更多研究進一步釐清。
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