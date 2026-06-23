癌症年輕化成趨勢！研究：睡眠質素欠佳或與癌症風險有關 專家推測3原因

近年來，全球年輕族群癌症發生率持續上升，引發醫界高度關注。英國《衛報》報道，近期一項針對50歲以下族群的最新研究顯示，睡眠質素欠佳可能與大腸癌、乳癌、子宮體癌及卵巢癌等早發性癌症風險有關，同時也觀察到失眠患者在5年內被診斷出癌症的風險可能較一般人高，值得進一步深入探討。專家推測與睡眠不足者的生活形態或免疫系統修復有關，但潛在的癌症也可能影響睡眠，目前研究僅顯示兩者具有相關性，尚未能直接證明睡眠問題會導致癌症。

全球年輕癌症病例攀升 美大型研究探討睡眠與罹癌關聯 據統計，全球「早發性癌症」，也就是50歲以前確診的患者病例數，已從1990年的182萬例增加至2019年的326萬例，增幅近80%。同一期間，40歲以下癌症患者的死亡人數也增加27%。 近期，美國癌症研究機構安德森癌症中心(MDACC)主導的兩項大型研究，分析超過1,800萬名18歲至50歲美國成年人的健康資料，結果發現睡眠品質較差者，罹患早發性乳癌、大腸癌、子宮癌與卵巢癌的風險較高，兩者之間存在關聯。部分案例顯示，50歲以下被診斷有失眠問題的人，在未來5年內被診斷出癌症的風險也比一般人高出3倍。上述研究已於日前在美國芝加哥舉行的美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)年會中發表。

睡眠問題有機會改善 專家：研究發現值得關注 研究團隊表示，從研究結果可見，睡眠質素欠佳可能與早發性癌症風險有關，同時也有機會透過改善生活習慣來調整。未參與研究的專家則認為，這項發現確實具有參考價值，但仍需更多研究進一步釐清睡眠與早發性癌症之間的關係。 英國腸癌協會(Bowel Cancer UK)臨床負責人Claire Coughlan護理師表示，大腸癌目前仍常見於50歲以上族群，但也觀察到年輕患者的數量持續增加，推測原因可能與遺傳因素及生活形態有關，不過尚未獲得證實，而此次研究提出失眠可能是早發性大腸癌的潛在危險因子，值得持續追蹤與探討。