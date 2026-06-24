脂肪肝及早介入 免致併發症

脂肪肝顧名思義代表肝臟有太多脂肪，雖然大部分患者並不會出現徵狀，但長遠亦可帶來嚴重併發症，例如肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌。趁情況可以逆轉，患者宜及早介入，透過運動、健康飲食，有需要時加入藥物的幫助，讓肝臟回復健康。 腸胃肝臟科專科醫生林朗昕表示，肝臟的重量如果超過5%為脂肪的話，便可定義為脂肪肝，「本港脂肪肝患者有愈來愈多的趨勢，目前估算多達25%人口患有此症。年紀愈大，發病率愈高，同時肥胖、糖尿病患者都是高危一族。」惟須留意的是，不一定只有肥胖人士才會有脂肪肝。「約有5%患者的體重其實是正常的。再探究之下，發現原來這些病人通常有其他風險因素，如高膽固醇、代謝問題等，只是沒有肥胖這風險因素。」

可致肝硬化及肝癌 脂肪肝最令人擔心的是，會令肝臟長期處於發炎狀態，不斷發炎和修復，久而久之會形成一些疤痕，稱之為肝纖維化；如果疤痕很多，可以引起肝硬化，患者會出現很多肝功能不健全的徵狀，包括黃疸、腹水、水腫等，肝壓過高亦可引起內出血。林朗昕指若肝硬化較後期，肝臟可復元程度有限，難以應付日常生活，「另一個會擔心的併發症是肝癌，由於發現時多為較後期，難以根治；而即使屬早期，因為肝功能已變差，可以接受根治手術的機會也較小，因此如果早期發現脂肪肝，應及早介入以避免併發症發生。」

肝纖維化掃描準確評估 大部分脂肪肝都透過身體檢查發現，林朗昕指出，「身體檢查有兩種，一是本身患有三高問題，需要定期監察肝臟而發現；二是透過坊間的體檢，驗血發現肝功能受損，又或做肝臟超聲波懷疑有脂肪肝的痕跡。」腸胃肝臟科醫生要確認脂肪肝，會先問病歷查找有否藥物或酒精因素導致，並做篩查有否乙肝、丙肝等共病；要確定嚴重程度，則會做肝纖維化掃描量度脂肪含量，以及有沒有肝纖維化情況。 減重有望逆轉 確診脂肪肝後，醫生會從幾方面著手處理。林朗昕指首先要針對其成因，「例如本身有糖尿病，就要積極控病；如果是體重或肥胖問題所致，就必須減重。過往研究指出，只要減重3%，脂肪肝便會得到改善；若減到5%，肝臟脂肪含量可大為減低；能夠減10%體重的話，還可逆轉肝維纖化。」患者將被轉介至專業人士作出個人化飲食調整計劃及運動指導，如果效果未如理想，亦可考慮接受GLP-1受體抑制劑治療，「藥物本身應用於糖尿病患者，現在除可幫過肥人士減重外，有更多研究指出它對不同器官都有好處，包括心臟、腎及肝等。」