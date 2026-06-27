行路內八字是髖關節內旋能力不足、導致腰痛膝痛？4個運動改善活動度

髖關節是靈活度極高的關節，但現代人常見因工作長時間久坐，且較少做內旋動作，令關節活動出現限制。此時可能會出現代償，例如行路腳掌呈外八字、跑步或落樓梯時膝蓋過度內夾、走路時腰部不自覺拱起，長遠可導致腰痛或膝痛。

久坐導致問題

久坐長時間維持髖關節彎曲，少做內旋動作，久而久之關節活動度變差，臀肌因被長時間壓迫而缺血僵硬，繼而限制內旋動作；此外，退化、髖關節撞擊、受傷或手術有可能令髖關節的關節囊變緊，也有可能削弱內旋能力。若發現單腳內旋少於40至45度，可透過以下運動作出改善。