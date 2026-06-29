帶氧運動有差別 研究：游泳比跑步更有益心臟健康

一直以來，游泳和跑步都被視為最有益於心血管健康的帶氧運動。巴西一項研究發現，游泳在促進心臟健康發育和增強心肌收縮力方面更為有效，對心臟健康的助益可能比跑步為佳。

該項刊載在《Science Report》的研究，由巴西聖保羅聯邦大學的研究團隊進行。他們將小鼠分為久坐組、跑步組及游泳組，然後安排牠們接受為期8星期的訓練計劃，每星期有5天要訓練，每次進行60分鐘的運動。由於游泳和跑步本質上是不同運動，因此研究團隊根據相對運動強度進行比較，而運動強度以最大攝氧量、即人體在運動過程中捕獲、運輸和利用氧氣能力作為衡量標準。

顯著改善心臟結構

結果發現，游泳和跑步對體能的改善程度相似，因為在跑步組和游泳組中，最大攝氧量在訓練期開始和結束時均提高5%以上，但只有游泳組能顯著改變心臟結構，包括整體心臟重量及左心室重量增加。

分析更顯示，游泳會引發與心臟適應能力相關的微型RNA更強烈的變化，包括心肌細胞生長、新血管生成、細胞死亡保護、收縮功能調節等，而跑步未見有如此顯著的效果。

運動一定比不動更健康

專家指出，研究是以動物作為實驗對象，游泳對小鼠的影響不一定完全等同於對人體的效果，而且即使游泳可能對心臟更為有益，但跑步及其他各類型運動依然能幫助及促進整體健康，一定比不運動或坐著不動更加健康。