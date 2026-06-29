補鈣｜飲低脂奶可唔可以補鈣 保久乳/奶粉/乳酪有幾多鈣？ 營養師拆解9種奶製品營養成分

補鈣能維持強健骨骼、預防骨質疏鬆，並確保神經傳遞與肌肉收縮正常運作，但奶製品選擇這麼多，應如何選擇呢？有營養師指出，奶製品是補鈣最方便的來源，許多人都會疑惑喝低脂奶是否有同樣的補鈣效果，至於保久乳、奶粉及乳酪又含有多少鈣質？營養師拆解常見的9種奶製品營養成分，讓大家找到最適合自己的選擇。

補鈣｜拆解9種奶製品營養成分 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，日常飲食中，奶製品是補鈣最方便的來源之一。但不同種類的奶製品，其熱量、鈣含量與乳糖比例其實存在明顯差異。以下整理常見奶製品的營養特性與選購建議，有助根據自身需求做出適合的選擇： 1. 全脂鮮奶(240ml) 熱量 151kcal

蛋白質 7.4g

鈣 250mg

維他命B2 0.41mg

乳糖 10.6g 全脂鮮奶是日常補鈣的基礎選擇，建議分次飲用而非一次大量攝取。腸胃較敏感者可避開空腹或睡前飲用，以減少脹氣不適。 2. 低脂鮮奶(240ml)

熱量 103kcal

蛋白質 7.4g

鈣 235mg

維他命B2 0.41mg

乳糖 11.5g 適合在意熱量但仍希望補鈣的族群。需留意的是，脂肪含量較低，脂溶性維他命的吸收效率會稍弱，飲食中應搭配其他健康油脂來源。 3. 脫脂鮮奶(240ml) 熱量 86kcal

蛋白質 7.7g

鈣 252mg

維他命B2 0.43mg

乳糖 12g 熱量為三者中最低，適合需要控制脂肪攝取者。但口感較清爽，不建議做為兒童或青少年的唯一乳品來源，以免脂肪攝取不足影響發育。 4. 全脂保久乳(240ml) 熱量 149kcal

蛋白質 7.2g

鈣 228mg

維他命B2 0.55mg

乳糖 10.8g 未開封可常溫保存，開封後則需冷藏並儘快飲用完畢。其風味較鮮奶有熟成感，對味道敏感者可先少量嘗試。

5. 全脂奶粉(30克、約4湯匙) 鈣密度相對較高，沖泡時應確實依照建議濃度，避免自行增減份量，以免熱量與礦物質攝取失衡。成人奶粉與嬰幼兒配方奶粉不可互換使用。 6. 無糖乳酪飲料(240ml) 熱量 175kcal

蛋白質 7.7g

鈣 226mg

維他命B2 0.41mg

乳糖 5.5g 由於乳糖含量較低，適合乳糖不耐者。但建議從少量開始試飲，腸胃敏感者避免一次大量飲用，並務必選擇無糖版本，以避免額外糖分攝取。 7. 全脂乳酪 熱量 204kcal

蛋白質 6.5g

鈣 216mg

維他命B2 0.48mg

乳糖 8g 同樣適合乳糖不耐者。建議搭配新鮮蔬果、全穀類食用，提供益生菌所需的養分；應避免添加過量果醬或糖，否則熱量會明顯上升。