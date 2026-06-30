脂肪肝牽連冠心病 全身代謝響警號

本港約有25%成年人患有脂肪肝，過去也有研究發現，近六成冠心病患者有脂肪肝，顯示兩者息息相關。心臟科專科醫生梅震宇稱，脂肪肝及冠心病其實有很多共同風險因素，包括中央肥胖及三高等，同時患病的情況普遍，也有上升趨勢，因此在治療時應視為全身代謝警號，而非當為單一問題處理。

全身代謝失衡所致

脂肪肝是一種在肝臟出現的代謝功能障礙，醫學界於2023年將非酒精性脂肪肝正名為代謝功能障礙相關脂肪肝病(MASLD)，強調脂肪肝是全身代謝失衡所導致。脂肪肝的最新定義是診斷上須具備脂肪病變，及符合至少一項心血管和代謝的風險因素，包括肥胖、糖尿病、糖尿病前期、高血壓、血脂異常等。

梅震宇續指，此定義下即每位脂肪肝病人至少有一種心血管的疾病風險，「從病理角度來看，脂肪肝與三高、肥胖、冠心病都有一種共同病理機制，包括胰島素阻抗，導致肝臟容易囤積脂肪；血糖升高，形成代謝綜合症；及血脂異常、壞膽固醇過高而增加冠心病的風險。另外一些功能失調的脂肪和肝臟細胞也會釋出發炎和氧化的化學物，加速血管功能失調及動脈粥樣硬化。