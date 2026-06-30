脂肪肝牽連冠心病 全身代謝響警號

本港約有25%成年人患有脂肪肝，過去也有研究發現，近六成冠心病患者有脂肪肝，顯示兩者息息相關。心臟科專科醫生梅震宇稱，脂肪肝及冠心病其實有很多共同風險因素，包括中央肥胖及三高等，同時患病的情況普遍，也有上升趨勢，因此在治療時應視為全身代謝警號，而非當為單一問題處理。
全身代謝失衡所致
脂肪肝是一種在肝臟出現的代謝功能障礙，醫學界於2023年將非酒精性脂肪肝正名為代謝功能障礙相關脂肪肝病(MASLD)，強調脂肪肝是全身代謝失衡所導致。脂肪肝的最新定義是診斷上須具備脂肪病變，及符合至少一項心血管和代謝的風險因素，包括肥胖、糖尿病、糖尿病前期、高血壓、血脂異常等。
梅震宇續指，此定義下即每位脂肪肝病人至少有一種心血管的疾病風險，「從病理角度來看，脂肪肝與三高、肥胖、冠心病都有一種共同病理機制，包括胰島素阻抗，導致肝臟容易囤積脂肪；血糖升高，形成代謝綜合症；及血脂異常、壞膽固醇過高而增加冠心病的風險。另外一些功能失調的脂肪和肝臟細胞也會釋出發炎和氧化的化學物，加速血管功能失調及動脈粥樣硬化。
心血管疾病風險增
國際上不少大型研究均顯示，脂肪肝患者未來出現嚴重的心血管疾病如心肌梗塞、中風等的風險也會顯著增加，比健康人士高出約六成，風險亦會隨肝臟纖維化的嚴重程度上升。脂肪肝亦與心臟衰竭、心房顫動、缺血性中風的風險上升有關，梅震宇坦言，大部分病人甚至醫護人員都低估了脂肪肝相關的心血管疾病和死亡風險，如未有及早處理，長遠可能導致脂肪肝炎、纖維化、肝硬化甚至肝癌。另外，脂肪肝也會影響胰島素阻抗，導致發炎反應及加劇血脂異常的情況。
代謝為本綜合管理
目前脂肪肝和心血管併發症治療方向是以代謝為本的綜合管理，包括要調整病人的生活方式、控制心血管代謝的風險、藥物，甚至手術治療。生活方式上，超重或肥胖的脂肪肝病人建議減重約7%至10%，可顯著改善脂肪肝病變、發炎或纖維化；飲食方面可參考地中海飲食，減少添加糖、果糖和精製碳水化合物，也要每周至少做150分鐘中等強度的帶氧運動。肝纖維化患者必須完全戒酒，其他病人則需要嚴格限制飲酒攝取量，並要避免吸煙。另外也要管理好血壓、血脂、血糖，醫生一般會按需要處方降膽固醇藥物如GLP-1受體促效劑、GIP/GLP-1雙受體促效劑或SGLT-2抑制劑，除控制血糖外，亦可改善肝臟脂肪、發炎、纖維化、心血管風險；如屬病情較嚴重的肝纖維化病人，可處方針對性藥物。
及早識別中央肥胖
肥胖是其中一個重要病因，梅震宇強調應及早識別及干預，建議應主動篩查高風險人士，進行無創性肝纖維化掃描、量度腰圍和身高的比例，篩查中央肥胖患者；其次要進行風險管理，定期監察和控制血壓、血糖、血脂及體重；心臟科和肝臟科醫生也要緊密合作，共同管理脂肪肝及有心血管代謝風險病人。