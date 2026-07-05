更年期「荷爾蒙治療」致血栓？醫生：恐過度誤導偏差

更年期是每個人一生中必經的過程，女性相較於男性而言，更年期的荷爾蒙變化更加快速且明顯，因此許多女性在經歷更年期時，身體感受往往大受影響。童綜合醫院婦產部許伊婷醫生表示，目前臨床上，荷爾蒙替代療法(HRT/MHT)仍是最有效的緩解方式。然而，許多婦女一聽到要使用荷爾蒙治療，常因「聽說吃了會得乳癌、會中風、會血栓」而卻步或直接拒絕，反而默默忍受更年期症狀，讓生活品質大大降低。

「荷爾蒙治療」增加血栓風險？美 FDA 已移除過度簡化警語 許伊婷醫生表示，女性在50歲前後，常會開始出現月經不規則、熱潮紅(突發性強烈燥熱感伴隨盜汗)、陰道乾澀、行房疼痛、失眠、情緒起伏大及肌肉痠痛等更年期症狀。當這些症狀嚴重干擾日常生活或工作時，就應尋求專業醫生評估，度身訂造適合的治療方式。 她進一步提到，對荷爾蒙治療的恐懼，主要源自2002年一項研究被過度放大與誤導，導致許多女性錯失了緩解症狀的黃金時機。隨著醫學研究的進步，2025年美國FDA已正式公告，重新平衡荷爾蒙治療的風險與效益，並移除了過去那些過度簡化的誤導性警語！

荷爾蒙治療分全身性、局部 可延緩動脈硬化 目前針對女性更年期的荷爾蒙治療，主要有以下幾種方式： 全身性治療：可透過口服，或使用經皮吸收的非口服劑型(如局部塗抹凝膠)來改善全身性症狀 。若婦女子宮完整，通常會合併補充黃體素以保護子宮內膜。 局部治療：若僅有陰道乾澀、萎縮或行房不適，則可使用局部的雌激素藥膏或塞劑 。 許伊婷醫生指出，更年期荷爾蒙治療對心血管的影響，關鍵在於「開始使用的時機點」。在停經10年內或60歲以前使用，此時血管尚保持健康，補充足夠的雌激素反而能幫助血管舒張、延緩動脈硬化；研究顯示，在正確時機接受治療的女性，全因死亡率甚至能降低約 30%。

「經皮吸收藥物」添安全性 降低約 30% 骨折風險 除了時機，「給藥路徑」也決定了血栓風險的高低。許伊婷醫生解釋，傳統的口服方式因為藥物需經過肝臟代謝，會啟動凝血因子，進而增加 2至 3倍的血栓風險；相反地，若採取經皮吸收(如凝膠塗抹)，藥物直接由皮膚吸收進入血液、不經過肝臟代謝。研究已證實，經皮吸收者的血栓與中風風險，幾乎與「沒吃藥的人」一樣安全 。 許伊婷醫生強調，在停經10年內使用荷爾蒙治療非常安全，若停經超過10年則需由醫生進行個別評估。荷爾蒙治療不僅能緩解高達 80%至90%的熱潮紅與盜汗困擾，還能保護骨質(降低約 30%的骨折風險)，更能改善睡眠障礙、緩解腦霧與情緒波動。即使經評估不適合使用荷爾蒙的婦女，臨床上也有其他非荷爾蒙的替代選項可供治療。