天氣太熱！長者唔出門小心肌少症 專家提出「居家4策略」訓練肌力

近期高溫超過攝氏30度，長者為避暑常待在冷氣房減少外出。衛生福利部草屯療養院職業治療科莊雯芳職業治療師指出，長時間久坐與活動量驟減，恐加速肌力流失，增加「衰弱」與「肌少症」風險，影響日常生活自理能力。
家務轉化為肌力訓練 居家安全規律作息為要務
莊雯芳職業治療師表示：「不出門不等於不活動」，善用日常活動即可在家維持體能。提出居家健康四大策略：
1. 家務即運動：日常活動不但是最方便的運動方式之一，而且容易長期維持。
晾衫(訓練上肢肌力)：將衣物掛高促使雙手上舉，改善肩膀活動度。
洗碗盤(提升手部精細動作)：透過抓握與清洗訓練手部協調控制，增加站立耐力。
抹枱 (強化核心與伸展)：來回擦拭動作訓練手臂伸展，維持軀幹控制與平衡。
2. 環境調適：防範「冷氣病」與熱傷害，高溫季節待在室內，居家環境的微調至關重要：
室內外溫差不宜過大：冷氣建議設定在26至28°C，避免頻繁進出時因溫差過大導致頭暈。
分段適應溫度：外出前可先將冷氣關閉或轉弱，讓身體逐漸適應室外氣溫。
定時補水：即使待在冷氣房，也要定時補充水分，避免隱性脫水。
3. 居家防跌：打造安全的生活空間，活動量減少會使肌力下降、提高跌倒風險，因此基本的居家安全檢查不可少：
清除動線阻礙：移除地面雜物與延長線避免絆倒。
浴室防滑：視需求加裝止滑墊與安全扶手。
照明充足：保持室內光線明亮，留意夜間如廁動線。
穿防滑鞋：室內穿著防滑包鞋避免赤腳滑倒。
4. 建立規律作息與活動常規：
將低強度活動融入每日生活中。
簡單活動建議每天安排2至3次、每次10至20分鐘，如家務參與、伸展運動、原地站立或步行等。
減少長時間久坐。
讓「動在生活」成為長者最強護身符
莊雯芳職業治療師強調，高溫雖然限制了長者外出的機會，但活動量絕不能因此打折；如何將「動在生活中」轉化為日常習慣，是長者最安全且有效的健康策略。
衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥指出，夏季高溫易限制長者外出，導致活動量減少而加速退化。對此，他們鼓勵家屬協助長者將動作訓練自然融入居家日常，只要持續保持活動，就能有效降低衰弱風險，實現健康安老。
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