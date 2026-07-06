天氣太熱！長者唔出門小心肌少症 專家提出「居家4策略」訓練肌力

高溫雖然限制了長者外出的機會，但活動量絕不能因此打折；如何將「動在生活中」轉化為日常習慣，是長者最安全且有效的健康策略。

1. 家務即運動：日常活動不但是最方便的運動方式之一，而且容易長期維持。

3. 居家防跌：打造安全的生活空間，活動量減少會使肌力下降、提高跌倒風險，因此基本的居家安全檢查不可少：

定時補水：即使待在冷氣房，也要定時補充水分，避免隱性脫水。

室內外溫差不宜過大：冷氣建議設定在26至28°C，避免頻繁進出時因溫差過大導致頭暈。

2. 環境調適：防範「冷氣病」與熱傷害，高溫季節待在室內，居家環境的微調至關重要：

簡單活動建議每天安排2至3次、每次10至20分鐘，如家務參與、伸展運動、原地站立或步行等。

讓「動在生活」成為長者最強護身符

莊雯芳職業治療師強調，高溫雖然限制了長者外出的機會，但活動量絕不能因此打折；如何將「動在生活中」轉化為日常習慣，是長者最安全且有效的健康策略。

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥指出，夏季高溫易限制長者外出，導致活動量減少而加速退化。對此，他們鼓勵家屬協助長者將動作訓練自然融入居家日常，只要持續保持活動，就能有效降低衰弱風險，實現健康安老。