橄欖油點揀？醫生警告：揀錯油隨時更傷身！4大原則教你分清好壞

近年大家愈來愈注重健康，不少人因而轉用橄欖油，但橄欖油咁多種又應如何選擇？台灣新陳代謝內分泌專科醫生許哲綸就在社交平台上分享他對橄欖油挑選原則。

想食得健康轉用橄欖油？小心揀錯油隨時更傷身！醫生教你從「特級初榨」、新鮮度、包裝及生產資料4方面入手，精明挑選優質橄欖油。立即點擊，學識揀油秘訣！

橄欖油點揀？醫生教你4大選購原則

1. 「特級初榨」是基本！純橄欖油隨時中伏

「特級初榨」即指橄欖油是新鮮即榨，如沒有此4個字的「純橄欖油」、「橄欖油」等就不是由新鮮橄欖直接榨成，可能是將比較劣等的橄欖油，經過精煉脫臭，再混合少量特級初榨的橄欖味的油。

轉用橄欖油是為了更健康，但如錯誤用了劣等橄欖油，不但沒有更健康，更可能只會單純增加脂肪攝取，本末倒置！