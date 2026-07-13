保護心臟｜食魚油恐降脂無效 反而增心房顫動風險 9歲開始要護心？醫生揭5大護心關鍵

保護心臟不只是吃魚油，更不是年長的人專屬議題。有醫生指出，很多人也會認為每天吃魚油就可以降血脂，以保護心臟，但其實有研究指出這不但降脂無效，更有可能會增心房顫動風險。醫生指出，其實保護心臟從9歲已經要開始做起。醫生亦指出5大核心的護心關鍵，讓大家找到保護心臟的最佳方法。

心血管疾病的種子可能在童年就已埋下，血管壁增厚的早期徵兆最早在8至10歲就能被偵測到。因此，指南強烈建議所有9至11歲的兒童都應進行一次血脂普查。若有早發性心血管疾病或家族性高膽固醇血症(FH)家族史，篩檢年齡更應提前至2歲。

腎臟專科醫生林軒任在其 facebook專頁 上分享指，每天都會有患者表示自己有認真吃保健食品，可是體檢報告卻把他們的努力推翻。但其實我們很多時候都在用錯誤方式保護心臟。根據2026年美國心臟學會(AHA)最新發布的血脂管理指南，確實將預防心血管疾病的思維從「只看當下數字」轉變為「管理終身風險」。以下為其中5個核心的「護心關鍵」：

Lp(a) 是一個多數人從未聽過的脂蛋白，它濃度超過90%由遺傳決定，一般的常規體檢不會驗它。此次指南首次以最高等級建議(Class 1)，所有成年人一生中應至少檢測一次Lp(a)。當Lp(a) ≥ 125 nmol/L(約50 mg/dL)時，ASCVD風險約增加1.4倍；≥250 nmol/L(約100 mg/dL)時，風險更是直接翻倍。知道這個數字的目的，是為了讓醫生能依據你的「基因底牌」，採取更積極的防禦策略。

核心思維：將血管健康想像成一個「投資帳戶」。過早暴露於高LDL-C(低密度脂蛋白膽固醇)就像持續支付高額利息，數十年累積下來風險驚人，所以，如果在9歲開始進行檢查，就能及早揪出因基因導致的家族性高膽固醇血症患者，避免他們在二、三十歲就發生心肌梗塞或腦中風。

關鍵三：魚油無法降低「壞膽固醇」

新指南給了多種宣稱能降血脂的保健食品最嚴厲的「無益處(COR 3)」評級，不建議用來降低LDL-C或三酸甘油酯。被點名的包括：魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴。研究顯示，低劑量藥物可精準降低約37.9%的LDL-C，而這些補充劑的效果與安慰劑無異。更需警惕的是，非處方的魚油補充劑不僅無法降低LDL-C，某些情況下還可能使其上升，甚至增加心房顫動的風險。

關鍵四：風險評估進入「個人化」時代

新指南正式以更精準的PREVENT方程式取代舊有的風險計算工具。它專為30至79歲成年人設計，能同時預測未來10年與30年的心血管疾病風險。指南也引入「CPR模型」 來引導醫病決策：