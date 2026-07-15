高血壓飲食｜研究：日食170克豆類降血壓達3成！豆類富含鉀、鎂和膳食纖維 有助維持健康血壓

香港高血壓人數持續上升，最新研究指出，每日攝取170克豆類及60克大豆製品，高血壓風險可降低高達30%！立即看營養師建議的降血壓飲食攻略，助你輕鬆管理血壓！
據衛生署2020至2022年的人口健康調查結果，本港15至84歲的人口中約有29.5%患有高血壓，並有持續上升的趨勢。台灣腎臟科醫生江守山早前就在Facebook專頁上引述一項大型研究，指多吃豆類和大豆製品可能有助於降低高血壓的風險，每日攝取約170克豆類和60至80克大豆製品時效果最明顯。
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高血壓飲食｜大型研究證實豆類降血壓功效
研究人員回顧了截至去年6月發表的相關研究，並分析了10篇已發表、來自世界各地的論文，當中包括了12項長期觀察性研究的數據。
研究規模從1,152到88,475名參與者不等，而高血壓患者從144名到逾35,000名不等。結果顯示，「豆類攝取量最高的人患高血壓的風險比攝取量最低的人低16%。常食大豆製品風險更可降低幅度高達19%。
對於豆類，風險降低幅度穩定增加，直到每日攝取量達到約170克，最終降低約30%。對於大豆製品，大部分益處出現在每日攝取60至80克之間，風險降低約28%至29%。但超過此攝取量後，繼續食用更多大豆製品似乎並未帶來額外益處。」
高血壓飲食｜為何豆類能有效降血壓？
研究人員根據世界癌症研究基金會的證據分級標準得出結論，證據顯示豆類和豆製品的攝取量較高與高血壓風險較低之間可能存在因果關係。江守山解釋，「由於豆類和豆製品富含鉀、鎂和膳食纖維，這些營養素已知有助於維持健康的血壓。」研究人員也指出，近期研究表明，豆類和豆製品中的可溶性纖維可在腸道內發酵，產生短鏈脂肪酸，這種化合物可能有助於血管放鬆和擴張。豆製品還含有異黃酮，這種植物化合物可能有助於降低血壓。