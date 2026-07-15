高血壓飲食｜研究：日食170克豆類降血壓達3成！豆類富含鉀、鎂和膳食纖維 有助維持健康血壓

酒精致肥｜每一克就有7個卡路里 兼阻營養吸收減消耗量 更可引發脂肪肝

香港高血壓人數持續上升，最新研究指出，每日攝取170克豆類及60克大豆製品，高血壓風險可降低高達30%！立即看營養師建議的降血壓飲食攻略，助你輕鬆管理血壓！

高血壓飲食｜大型研究證實豆類降血壓功效

研究人員回顧了截至去年6月發表的相關研究，並分析了10篇已發表、來自世界各地的論文，當中包括了12項長期觀察性研究的數據。

研究規模從1,152到88,475名參與者不等，而高血壓患者從144名到逾35,000名不等。結果顯示，「豆類攝取量最高的人患高血壓的風險比攝取量最低的人低16%。常食大豆製品風險更可降低幅度高達19%。

對於豆類，風險降低幅度穩定增加，直到每日攝取量達到約170克，最終降低約30%。對於大豆製品，大部分益處出現在每日攝取60至80克之間，風險降低約28%至29%。但超過此攝取量後，繼續食用更多大豆製品似乎並未帶來額外益處。」