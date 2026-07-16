正副廠藥 病人點揀？

市面上的藥物種類繁多，即使是同一種藥物，也可能由不同藥廠生產。相對原廠藥，副廠藥物的價格較親民，但不少市民對正廠與副廠藥之間的差異仍存疑問。事實上，正廠與副廠藥在療效上普遍相若，不過在選擇時，市民仍應留意生產藥廠的信譽，並確保相關藥物在製造過程中符合衛生標準，以及在運輸與儲存方面處理得當，從而保障用藥安全。 專利權結束 藥物研發動輒數十年，更須投入龐大成本。廠商在藥物上市前，必須透過大量研究驗證其效用與安全性，更要承擔科研失敗或無法通過國際安全檢測等風險，因此一旦研發成功，會先取得藥物專利，禁止其他藥廠複製或仿製，以保障研發所投入的資金。

當藥物專利權結束後，其他藥廠就可以依照公開的配方生產相關藥物，被稱副廠藥，由於其研發成本相對較低，通常售價更為相宜。 優先選擇 信譽良好廠商 用藥選擇上，原廠藥與副廠藥的「藥效」是否一致，要根據具體藥物的證據與監管要求評估。原廠藥的製造流程更趨嚴謹、品質監控較完善，而副廠藥同樣要在規範下生產，但不同廠商在原材料供應、儲存管理及工序控制的表現可能有差異。家庭醫學專科醫生朱偉星建議，若因預算或其他因素而考慮副廠藥，建議優先選擇信譽良好、製造與品質管理較可靠的藥廠，並留意藥物的產地、儲存條件與相關資訊，降低不必要風險。

副廠藥物=不安全？ 副廠藥物推出市面前，通常需要進行生物等效性(bioequivalence)評估，以及相關臨床等效性的證明(視乎藥物類型與監管要求)。原則上，只要其在人體內的吸收程度與速度達可接受範圍，便可推定其與原廠藥在臨床效果與安全性上相若。 此外，對於化合物藥物，多數情況會以臨床等效或相關試驗作為依據；至於近年常見的蛋白質/生物製劑類藥物(如部分骨針、癌症藥物)，由於其蛋白配方較難完全以傳統方式逐項核驗，通常更依賴生物等效性試驗來支持其與原廠藥的相似性。