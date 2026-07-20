對抗腦退化 研究：多學外語能令大腦年輕6至13歲

人口老化，腦功能退化的風險有增無減。不想因為認知功能下降而失去自理能力？有研究發現，學習另一種語言可以幫助減緩大腦老化，能夠掌握雙語的大腦比單語者年輕約6歲，而精通4種語言的人，大腦看起來甚至年輕約13歲。

最近在歐洲神經科學學會聯合會年會上發表的一項研究，由西班牙、智利、阿根廷及都柏林等地的科學家組成研究團隊，針對巴斯克地區居民進行比對，以評估能說多種語言對大腦的影響。團隊利用腦磁圖測量728名年齡和語言能力各有不同的人士的大腦活動，然後以人工智能分析和比較，而另一組無關的144人也接受同樣的評估作為對照。

延遲大腦老化

結果發現，能說超過一種語言的人，大腦似乎比較年輕，而懂得的語言愈多、愈早開始說，效果也會愈好，例如說兩種語言的人，大腦看起來比只會說一種語言的人年輕約6年；會說3種語言的人，大腦看起來年輕約7歲；而會說4種語言的人，大腦看起來年輕約13歲。

研究人員指出，語言駕馭能力愈高以及愈早學習第二語言，亦與大腦老化延遲有關，反映多語言經驗的影響是漸進式，而學習其他語言對延緩大腦退化的作用可能在於學習語言的深度和持續時間，加上學習另一種語言可帶來新的社交和文化知識，為大腦健康帶來更多的好處。