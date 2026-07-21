謝賢離世｜四哥晚年健康欠佳傳多次中風 即睇中風症狀及高危因素

兵：一旦出現以上懷疑中風的症狀，就應即時致電999求醫

根據衛生署衛生防護中心資料，中風指部份腦部細胞因腦部動脈「閉塞」或「爆裂」，腦細胞因得不到營養及氧氣而死去。其成因包括吸煙、高血壓、飲酒過量、肥胖、精神緊張及濫藥等，亦有其他誘發性成因包括先天腦動脈瘤及腦血管異常、心臟病及其他血管疾病和糖尿病。

中醫如何治中風？

註冊中醫師馬琦傑也曾在Facebook專頁分享中醫如何看待中風，他指中醫認為中風是由於正氣虧虛，飲食、情志、勞倦內傷等引起氣血逆亂，上犯於腦，導致腦脈痹阻或血溢腦脈之外。

其表現包括突然昏僕，半身不遂，偏身麻木，身體一側的肢體無力或麻木感，這通常出現在臉部、手臂和腿部的一側。患者可能感覺到失去力量或無法正常移動受影響的肢體。口舌歪斜、語言困難或言語不流暢。

中醫對於治療中風，最主要的目的是調理氣血、活血化瘀、通絡祛痰，以促進身體的康復。