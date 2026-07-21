謝賢離世｜四哥晚年健康欠佳傳多次中風 即睇中風症狀及高危因素

香港影壇巨星謝賢(四哥)逝世，享壽89歲。謝霆鋒及謝婷婷今午發文證實噩耗。謝賢近年身體健康狀況大不如前，出入需依賴輪椅代步，並需要枴杖輔助，更曾多次傳出中風。中風可能會令患者永久喪失活動能力，更可能有致命風險，因此一旦出現相關症狀應立即求醫。
甚麼是中風？
根據衛生署衛生防護中心資料，中風指部份腦部細胞因腦部動脈「閉塞」或「爆裂」，腦細胞因得不到營養及氧氣而死去。其成因包括吸煙、高血壓、飲酒過量、肥胖、精神緊張及濫藥等，亦有其他誘發性成因包括先天腦動脈瘤及腦血管異常、心臟病及其他血管疾病和糖尿病。
預防中風口訣「談笑用兵」
談：表達/說話有困難
笑：面部表情不對稱
用：一邊手腳無力
兵：一旦出現以上懷疑中風的症狀，就應即時致電999求醫
中醫如何治中風？
註冊中醫師馬琦傑也曾在Facebook專頁分享中醫如何看待中風，他指中醫認為中風是由於正氣虧虛，飲食、情志、勞倦內傷等引起氣血逆亂，上犯於腦，導致腦脈痹阻或血溢腦脈之外。
其表現包括突然昏僕，半身不遂，偏身麻木，身體一側的肢體無力或麻木感，這通常出現在臉部、手臂和腿部的一側。患者可能感覺到失去力量或無法正常移動受影響的肢體。口舌歪斜、語言困難或言語不流暢。
中醫對於治療中風，最主要的目的是調理氣血、活血化瘀、通絡祛痰，以促進身體的康復。