坐太多傷身 研究：每日坐多過8小時 腎病風險飆升26%

無論是打工仔還是學生，很多每日都要長時間坐著不動，即使周末假期依然躺在梳化上打機煲劇。有研究顯示，經常久坐的人，罹患慢性腎病風險會大幅增加15%，若休閒時間也坐著，風險更會上升26%。

研究證實傷腎 過去已有證據表明，長時間久坐會促使下肢血液滯留，形成血栓，當血栓脫茖跑到肺部，就可能造成致命的肺栓塞。但原來久坐也會傷及腎臟。一項刊載在《International Urology and Nephrology》的研究，綜合分析了近100萬名成年人的資料後，發現久坐的人，罹患慢性腎臟病的風險增加15%，若休閒時間亦坐著，風險上升幅度更會增至26%。

每30至60分鐘起身走走 研究人員指出，久坐會降低腎臟血流灌流，增加慢性發炎、胰島素抗阻及血管功能異常，加速腎功能衰退，加上缺乏運動容易帶來體重超標及三高等問題，導致腎臟功能受損的機會大增。 一天究竟可以坐幾多？目前醫學沒有一個絕對安全的時數，但流行病學研究就指每日總久坐時間最好不要超過6至8小時，一旦超過8小時，心血管疾病、糖尿病、慢性腎臟病及死亡風險便會徐徐上升。因此，即使工作需要久坐，也應盡量減少連續坐著的時間，建議每30至60分鐘便站起來活動3至5分鐘，例如去茶水間倒杯水、伸展筋骨，甚至原地踏步，都能改善全身血液循環，阻斷久坐的影響。