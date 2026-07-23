預防糖尿病｜21年研究證2大生活型態可防糖尿 效果比食藥好！醫生揭3大重點延緩老化

年紀大身體就會變得多病痛，但只要及早養成正確的生活型態，就可以及早預防各種慢性病的出現。有醫生指出，有一項進行長達21年的研究發現，有2種生活型態有助預防糖尿病，而且其效果更比服藥更佳，而且未來的重病組合風險更降低43%。醫生拆解，該研究中的對象生活型態的3大延緩老化的關鍵策略。

預防糖尿病｜21年研究證2大生活型態可防糖尿 新陳代謝內分泌專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，一項發表於頂尖醫學期刊《JAMA》的長期追蹤研究，利用「糖尿病預防計畫」累積長達21年的數據，探討生活方式介入與降血糖藥物(二甲雙胍)對糖尿病前期患者在老年階段多病共存的影響。該研究納入1,173名平均年齡74歲的受試者，族群組成多元，涵蓋不同性別與種族群體。 研究最顯著的發現是：為期約3.2年的密集生活方式介入(目標為減重7%與每周運動150分鐘)所產生的健康效益

在21年後仍具統計上顯著的保護作用。與對照組相比，生活方式介入組的多病共存風險降低了21%；更重要的是，涉及高昂醫療資源的重度疾病組合(如中風合併慢性腎病或心衰竭)的風險大幅下降43%。此結果表明，早期行為調整所帶來的生理改變，對身體具有長期、全身性的保護作用，能有效延緩整體老化進程。

預防糖尿病｜效果比食藥好！ 蔡醫生指出，儘管二甲雙胍(Metformin)近年備受關注，被認為可能具有延緩老化與延長健康壽命的潛力，然而在此項為期21年的真實世界數據中，二甲雙胍組在減少多病共存或高成本疾病組合方面，與安慰劑組並無統計上顯著差異。這顯示，雖然二甲雙胍是經實證有效控制血糖與延緩糖尿病發作的藥物，但無法複製飲食與運動所帶來的多系統、多器官綜合保護效益，包括心肺功能提升、肌肉量維持與微循環改善等，這些面向並非單純藥物可替代。

預防糖尿病｜3大重點延緩老化 蔡醫生分析，這個效果能綿延超過20年，當中有可能與以下3項關鍵要素有關： 1. 個人化熱量與脂肪預算 專業教練根據每位受試者的初始體重，制定每日熱量與脂肪攝取上限，強調限制脂肪攝取對減重的效益最為顯著。 2. 嚴格的自我監測 受試者需每日記錄飲食內容，計算每餐的脂肪克數；同時每周規律量體重，並以計步器記錄每日步數與運動時間。此舉將健康行為數據化，是成功建立長期習慣的關鍵。 3. 問題解決模式與資源支援

當參與者遭遇執行障礙時(如天候不佳無法運動)，教練團隊會協助找出解決方案，並提供經費支援(如購買室內運動影帶、補助健身房費用)，以排除實際生活中的阻礙因素。 數據顯示，無論何種介入組別，追蹤後期發生多病共存的比例均超過80%。結果反映生活方式介入的本質是「延緩」而非「完全阻斷」慢性病的發生。其價值在於讓長者以更高的年齡進入多病狀態，壓縮失能期間，從而提升晚年的生活品質。研究強烈支持「運動與飲食是現代醫學最強防禦手段」的觀點。相較於依賴藥物預防老年慢性病，早期投入生活型態調整已被證實在20年的時間跨度下，更具健康效益與成本效益。對於尚未進展為糖尿病的族群，及早建立健康行為，是長期維繫生理機能與生活品質的關鍵策略。