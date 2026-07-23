頭皮防曬｜頭皮都會曬傷？髮縫愈曬愈禿！醫生教3招幫頭皮做防曬

身體要擦防曬，頭頂也要防曬！有醫生指出，原來不只手腳皮膚，紫外線對頭皮與毛囊都有潛在傷害。一旦頭皮曬傷，可能會令頭頂皮膚屏障受損，如頭皮屑及脫髮問題會增加等。醫生指出，有3大方向有助頭皮防曬，以維護頭皮健康與髮質穩定。
頭皮防曬｜頭皮都會曬傷？4大頭皮曬傷情況
皮膚科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，紫外線對皮膚的傷害已廣為人知，然而頭皮作為身體最常暴露於日曬的區域之一，其防護需求卻經常被忽略。頭皮與臉部皮膚結構相似，同樣會因紫外線照射而產生急性損傷與慢性退化。若長期忽視，不但會令頭皮加速，更會令髮絲油膩變乾燥，而且頭髮愈來愈少。以下是頭皮曬傷的4大常見臨床表現：
1. 頭頂灼熱感與皮膚屏障受損
許多人認為頭髮本身具有遮蔽效果，然而髮縫、髮旋及髮際線等區域，頭髮覆蓋密度較低，實質上仍直接暴露於陽光下。紫外線中的UVB波段可穿透表皮層，造成細胞損傷，引發局部發紅、刺痛感。若此類急性損傷反覆發生，頭皮屏障功能將逐漸下降，對外界刺激的耐受度亦隨之降低，變得敏感、脆弱。
2. 頭皮屑增加與乾燥性搔癢
紫外線會破壞頭皮表面的皮脂膜，導致角質層水分流失、屏障功能減弱。此種乾燥性損傷與油脂分泌過多引起的頭皮屑不同，其特徵為細小、乾燥的皮屑，並伴隨持續性的搔癢感，與一般油性頭皮屑有異。反映出頭皮表皮代謝的異常加速，而非單純的洗頭水或飲食問題。
3. 毛囊變化與髮質退化
紫外線中的UVA波段可穿透至真皮層，影響毛囊周圍的微血管循環與結締組織結構。長期反覆曝曬可能誘發毛囊周邊的慢性發炎反應，使毛乳頭細胞功能受損，導致新生頭髮變幼細、質地脆弱，嚴重時可能出現瀰漫性落髮。
4. 防護意識的普遍缺乏
相較於臉部與身體防曬，頭皮的防護措施在一般日常習慣中仍屬少見。多數人僅在感覺頭皮不適後才意識到傷害已發生，而紫外線引起的老化、毛囊功能減退與色素細胞損傷，皆屬於累積性損傷，往往在症狀明顯時已難以逆轉。
頭皮防曬｜醫生教3招幫頭皮做防曬
柯醫生指出，如果想為頭皮防曬，他建議出門前作出以下3大準備：
使用頭皮專用防曬產品：可選擇含SPF成分的頭皮防曬噴霧或防曬粉，重點塗抹於髮縫、髮旋及髮際線等暴露區域。
物理性遮蔽：佩戴寬帽緣的帽子或抗UV頭巾，對於髮量較少者更為必要。
避開紫外線高峰時段：盡量減少於上午10時至下午2時之間進行長時間戶外活動。
頭皮防曬｜4大症狀證防護不足
若出現以下情況，應評估頭皮防護措施是否充足：
日曬後頭頂區域出現刺痛、泛紅或熱感
頭皮屑異常增加，伴隨乾燥性搔癢
髮根明顯變細、髮量減少或落髮增加
從未有系統性進行頭皮防護的習慣