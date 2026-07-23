頭皮防曬｜頭皮都會曬傷？髮縫愈曬愈禿！醫生教3招幫頭皮做防曬

身體要擦防曬，頭頂也要防曬！有醫生指出，原來不只手腳皮膚，紫外線對頭皮與毛囊都有潛在傷害。一旦頭皮曬傷，可能會令頭頂皮膚屏障受損，如頭皮屑及脫髮問題會增加等。醫生指出，有3大方向有助頭皮防曬，以維護頭皮健康與髮質穩定。

頭皮防曬｜頭皮都會曬傷？4大頭皮曬傷情況

皮膚科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，紫外線對皮膚的傷害已廣為人知，然而頭皮作為身體最常暴露於日曬的區域之一，其防護需求卻經常被忽略。頭皮與臉部皮膚結構相似，同樣會因紫外線照射而產生急性損傷與慢性退化。若長期忽視，不但會令頭皮加速，更會令髮絲油膩變乾燥，而且頭髮愈來愈少。以下是頭皮曬傷的4大常見臨床表現：

1. 頭頂灼熱感與皮膚屏障受損