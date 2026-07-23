早更年期｜女士積寒或提早更年期 中醫提醒下半身保暖排寒延更年期

更年期是一個自然現象，而婦女一般會在45至55歲之間進入更年期，屆時月經周期會開始不規則，月經量時多時少，直至停經。不過如果更年期過多來到，可能是因為身體積寒而導致身體進入早衰狀態。

早更年期｜港女易有積寒問題

註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁上分享，﻿香港不少女士有積寒問題，或導致身體提早進入更年期。他解釋，中醫將身體裡的寒氣歸咎於早衰及疾病的根源，對於生理和心理健康的影響甚鉅，「寒氣更會阻礙身體的自癒力，身體能否有效祛寒，更是女性安然度過更年期的關鍵。」

由於肝臟、腎臟、膀胱等內臟的毒素會流向女性的生殖器官，而同時肝臟、腎臟的毒素也會流向頭部，因此一旦身體積聚過多寒氣，或導致婦科的臟器不足以容納毒素，轉而流向頭部，形成精神上、智能上，或是情緒上的障礙。