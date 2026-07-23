港大醫學院與香港基因組中心 發現膠質母細胞瘤新標靶

膠質母細胞瘤是成年人最常見且惡性最高的腦癌。港大醫學院與瑪麗醫院共同建立的協作平台——臨床神經科學聯盟——聯同香港基因組中心，利用先進的長讀單細胞長定序技術，建立了迄今最全面的膠質母細胞瘤異構體(isoform)圖譜，並找出一類全新的潛在治療標靶，可望應用於未來個人化癌症疫苗及癌症免疫治療的候選新抗原。

揭開膠質母細胞瘤生物學的全新層面

膠質母細胞瘤極難治療的原因在於，即使是同一名患者，其腫瘤內的癌細胞在生物學特性、生長模式及對治療的反應上均可截然不同，因此要開發更有效治療方法，須深入了解細胞間的異質性。

人體內的每一個基因均可產生略有不同版本的遺傳指令，稱為「異構體」。這些異構體可能影響細胞的功能，而在癌症中，更可能決定腫瘤細胞會否被免疫系統辨識，或逃避免疫偵測。以往用於分析單一癌細胞的技術只能讀取基因序列的短片段，限制了研究人員完整了解單個細胞的全長異構體。