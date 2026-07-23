港大醫學院與香港基因組中心 發現膠質母細胞瘤新標靶

膠質母細胞瘤是成年人最常見且惡性最高的腦癌。港大醫學院與瑪麗醫院共同建立的協作平台——臨床神經科學聯盟——聯同香港基因組中心，利用先進的長讀單細胞長定序技術，建立了迄今最全面的膠質母細胞瘤異構體(isoform)圖譜，並找出一類全新的潛在治療標靶，可望應用於未來個人化癌症疫苗及癌症免疫治療的候選新抗原。
揭開膠質母細胞瘤生物學的全新層面
膠質母細胞瘤極難治療的原因在於，即使是同一名患者，其腫瘤內的癌細胞在生物學特性、生長模式及對治療的反應上均可截然不同，因此要開發更有效治療方法，須深入了解細胞間的異質性。
人體內的每一個基因均可產生略有不同版本的遺傳指令，稱為「異構體」。這些異構體可能影響細胞的功能，而在癌症中，更可能決定腫瘤細胞會否被免疫系統辨識，或逃避免疫偵測。以往用於分析單一癌細胞的技術只能讀取基因序列的短片段，限制了研究人員完整了解單個細胞的全長異構體。
研究團隊利用長讀長定序技術，分析來自27名膠質母細胞瘤患者、超過21萬個單細胞的數據，建立了迄今最全面的膠質母細胞瘤異構體多樣性圖譜，涵蓋腫瘤細胞，以及組成腫瘤微環境的免疫細胞和基質細胞。研究共鑑定出數千個過去未曾註解的異構體，其中包括大量僅存在於腫瘤細胞、而在健康組織中不存在的新型異構體。
免疫治療新方向
值得注意的是，研究預測其中部分僅存在於腫瘤的異構體所產生的多肽，可與第一類主要組織相容性複合體分子(MHC Class I)產生高親和力結合。MHC Class I分子負責將細胞內產生的異常蛋白片段呈遞予免疫系統，讓免疫系統更容易發現並攻擊癌細胞，因此這些新發現的異構體有望成為新抗原，用於未來癌症免疫治療。