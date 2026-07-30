大腸癌初期無症狀難察覺？醫生：AI輔助大腸息肉偵測揪出腺瘤

許多人自覺排便正常且無不適，卻在健康檢查時意外發現大腸癌前病變。早期大腸癌缺乏明顯症狀，常讓人掉以輕心。臺北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫生林柏任指出，超過九成的大腸癌是由腺瘤性息肉逐步演變而來。及早發現大腸息肉並予以切除，將有助於降低未來罹患大腸癌的風險。
「腺瘤偵測率」為檢查重要指標 人工智能影像辨識技術輔助
大腸鏡檢查是被公認預防大腸癌的有效方式，其中「腺瘤偵測率(ADR)」是評估檢查品質的重要指標。腺瘤偵測率數值愈高，代表發現癌前病變的能力愈佳，有助於降低間隔癌的發生風險。林柏任醫生說明，經驗豐富的內視鏡醫生，有時會因長時間檢查疲勞、腸道皺褶遮蔽、腸道清潔度不佳或病灶外觀細微，錯過部分息肉病灶。人工智能影像辨識技術可提供輔助，幫助提升息肉及腺瘤的偵測率。
內視鏡結合AI影像辨識輔助 找出隱藏型息肉
消化內視鏡領域已逐步導入人工智能影像辨識技術。AI系統即時分析大腸鏡影像，偵測到疑似息肉病灶時，會以視覺框框提示可能的異常區域。林柏任醫生表示，AI並非取代醫生，而是擔任檢查過程中的第二雙眼睛。系統持續監測內視鏡畫面，協助發現容易被忽略的小型息肉、平坦型病灶或隱藏於皺褶後方的異常組織。研究觀察指出，導入AI輔助系統在部分情況下能提高大腸息肉檢出率，協助經驗較少的醫生達到接近資深的偵測表現。
「這些族群」需要定期安排大腸鏡篩檢與追蹤
提高病灶發現率有助早期介入，降低未來大腸癌發生機會，對病人生活品質具備正面影響。林柏任醫生提醒，下列族群建議定期接受大腸癌篩檢：
50歲以上民眾
糞便潛血檢查陽性者
有大腸癌家族史者
曾發現大腸息肉病史者
長期有血便、排便習慣改變或不明原因體重減輕者
掌握黃金治療時機 日常預防腸道健康關鍵
配合定期篩檢與AI輔助大腸鏡檢查，有助於把握黃金治療時機。林柏任醫生強調，大腸癌是少數可透過篩檢預防的癌症，人工智能醫療已逐漸從研究走向臨床實務。輔助偵測系統協助醫生提供精準的診斷與治療評估，未來AI技術有機會，應用於病灶分類或癌症風險評估。日常應養成健康飲食、規律運動及定期篩檢習慣，善用醫療科技共同守護腸道健康，遠離癌症威脅。
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