血糖值｜研究：飯後散步10分鐘降血糖22% 晚餐後更顯著 只行2分鐘也有效果？

【糖尿病】不少人都有糖尿病問題，尤其是飯後因進食大量碳水化合物後，會導致血糖快速上升，如果食飽飯後只坐不動，不但會令脂肪囤積在腹部，也有可能引起消化不良。日本最近一個研究就指出，只要飯後散步10分鐘，即可降血糖！另一紐西蘭研究也指出，晚餐後的10分鐘走路效果最為明顯，降幅達22%！

研究團隊針對健康青年進行隨機對照試驗，發現如參加者在攝取75克葡萄糖後，立刻開始走10分鐘，血糖峰值顯著降低(由181.9降至164.3 mg/dL)，而休息30分鐘後才走30分鐘的組別，降幅反而不明顯。即代表飯後必須立即行路，才對血糖最為理想，而行路時間的長短反而沒有影響。

日本立命館大學一項刊登在《科學報告》期刊的研究指，如果餐後血糖長期過高，可能與多種疾病如心血管疾病、失智症等有關，餐後血糖波動更會產生大量氧化壓力，會損害血管內皮細胞和認知功能。

血糖值｜散步要在 晚餐後

另一來自紐西蘭奧塔哥大學的研究，則將二型糖尿病患者分為「每天一次走30分鐘」及「三餐飯後各走10分鐘」兩組，結果發現， 餐後組的血糖降幅更明顯，平均降低12%；尤其是在晚餐後行路，血糖降幅高達22%。

物理治療師張軒彬指，就算時間不足，只要在飯後輕度散步2到5分鐘，也可穩定血糖水平，預防胰島素大幅波動。