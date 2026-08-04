想瞓得好啲？研究：日間多接觸明亮光線 晚上更易入睡

睡眠是身體休息修復的時間，但有時想睡得好並不容易。英國一項研究便發現，持續接觸較明亮的日間光線，可使人更早入睡及有更深層睡眠，再一次證明光線能夠改變睡眠過程，而室內照明可能不利於睡眠。

測量黑視素光

該項刊載在《npj Biological Timing and Sleep》的研究，共邀請89名成年人參與。他們按指示佩戴可測量黑視素光(melanopic light)的感測器，以偵測對人體生理時鐘影響最強的一種光線，同時亦使用一般睡眠追蹤器，並每天填寫睡眠日記。

分析睡眠狀況

研究團隊蒐集了超過500天資料進行分析，結果顯示，白天接受較多明亮光照的人，通常會更早入睡及更早起床，持續一星期接觸穩定光源的人，睡眠作息亦通常較規律、較健康。分析又顯示，光照環境較穩定、不會頻繁在昏暗和明亮之間切換的人，夜晚前半段擁有更多深層睡眠，有助記憶鞏固、身體修復及整體健康。