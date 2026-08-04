心臟科醫生揭開早晨5大地雷習慣或增加負擔 忙到冇時間、早餐食甜嘢都上榜

早晨是一天的開始，但也是心血管事件較容易發生的時段之一。美國心臟科Sanjay Bhojraj醫生日前於CNBC撰文指出，人在剛起床後會經歷一連串生理變化，包括壓力荷爾蒙皮質醇上升、血壓升高、心率逐步回升，讓身體慢慢從休息狀態切換到「工作模式」，這段時間的飲食與生活選擇，可能比許多人想像中更重要，若長期在早上攝取高糖、高油脂食物，或身體過度繃緊，則可能增加心血管負擔。他也列出自己每天早上9點前絕不會做的5件事，提醒大眾從日常習慣著手，守護心臟健康。

保護心臟早上不做 5 件事 別再把這些當早餐 Bhojraj醫生表示，自己在早晨時段會盡量避免做以下5件事： 1. 不喝高糖咖啡飲品 許多人習慣早晨來一杯咖啡提神，但若選擇的是大杯風味拿鐵，其中就含有約30至50公克的糖分，可能造成血糖快速上升，促使胰島素分泌增加。長期下來，反覆的血糖波動可能增加代謝負擔，也容易讓人在獲取飽足感之後，又在短時間內再次感到飢餓。 2. 別把甜食當早餐 喜歡吃甜食當早餐？Bhojraj醫生指出，像是牛角包、杯子蛋糕、奶油酥餅等，通常由精緻碳水化合物與飽和脂肪組成，多數也缺乏膳食纖維與蛋白質等有助延緩血糖上升的營養成分，容易造成血糖快速升高後又下降，尤其在空腹食用的狀況下更應警惕。

3. 少吃加工肉品 煙肉、香腸、火腿也是常見的早餐選擇，但Bhojraj醫生提醒，這類加工肉品通常含有較高的鈉與飽和脂肪，部分更含有防腐劑如硝酸鹽等。偶爾食用不至於造成明顯影響，但若每天的早餐組合都出現這類加工肉品，長期可能增加心血管健康風險。 4. 不喝能量飲料 早上昏昏欲睡，可以來一罐能量飲料快速充電嗎？Bhojraj醫生強調，能量飲料尤其要避免在一大早就飲用。他說明，這類飲品通常含有大量咖啡因、糖分及其他刺激性成分，可能提高心跳速度、造成血壓升高，部分族群甚至可能出現心律不整。尤其剛起床時，身體正處於調節階段，再受到額外刺激，可能進一步增加心血管系統負擔。

5. 一早就忙到沒時間、精神繃緊 Bhojraj醫生強調，不吃早餐未必代表不健康，若依個人健康狀況及專業評估後認為適合進行間歇性斷食，同時留意補充水分、適度運動，並以平穩的心情開始一天，其實並無大礙。但從他的觀察來看，有些患者說「沒吃早餐」，其實是忙碌到沒有時間進食，一早靠咖啡提神、趕著處理工作，身體長時間處於繃緊狀態。每天到了早上10點，神經系統可能就已經過度興奮，且可能伴隨壓力荷爾蒙與血糖變化。