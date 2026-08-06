排毒｜身體排毒不只是排便就夠 睡得好都可以排毒？ 醫生揭3招天然排毒不靠藥

人體要排毒不只可靠排便！有醫生指出，人體需排毒是以清除新陳代謝產生的廢物以及阻絕外來有害物質，以維持體內環境的平衡與細胞正常運作。很多人一聽到「排毒」兩字就下意思聯想到排便、清腸等等方法，事實上排毒的方法不僅限於此，睡眠也屬於很好的排毒方法，有助身體清除毒素。醫生指出，有3大天然排毒方法，可以不依靠排毒產品或療程，幫助清除體內的代謝廢物與毒素。

排毒｜身體排毒不只是排便就夠 3招天然排毒不靠藥 家庭醫學教醫生李思賢在其facebook專頁上分享指，想到「排毒」很多人會直接聯想到肝臟、護肝保健品或各類蔬果汁。肝臟作為人體最主要的解毒中樞，其核心地位確實無庸置疑。然而，若僅將焦點置於肝臟，而忽略了其他三個每日運作的排泄系統，則可能使得毒素清除的效率大打折扣。人體本身就有一套極為高效、全天候運作的天然排毒系統，當中包括： 1. 睡眠 「充足睡眠」對健康的重要性，背後有其明確的生理學基礎。2013年，《Science》期刊發表了一項關鍵研究，首次確認大腦內存在一套僅於睡眠期間高度活化的清潔系統，稱為膠淋巴系統(glymphatic system)。該系統由星形膠質細胞構成，利用腦脊髓液在神經元間隙中流動，將白天累積的代謝廢物，包括類澱粉蛋白β(amyloid-beta)與濤蛋白(tau)，有效沖刷移除。

2024年《Cell》期刊的研究進一步說明了此機制的驅動方式：在非快速動眼(NREM)深層睡眠期間，去甲腎上腺素以約0.02赫茲的頻率緩慢震盪，帶動腦內血管規律收縮與舒張，產生類似幫浦的推進力，驅動腦脊髓液循環。同年《Nature Communications》的研究則直接量測人類受試者睡眠前後血漿中的阿茲海默症生物標記，證實正常睡眠後廢物清除量顯著高於睡眠剝奪狀態。 膠淋巴系統最活躍的時段為NREM深層睡眠，此即「睡眠品質」重於「睡眠時數」的生理依據。即使臥床時間達8小時，若深層睡眠比例不足，大腦的自清程序仍無法完整執行。長期睡眠片段化、入睡困難或睡眠呼吸中止症，均會反覆中斷此清潔週期，使類澱粉蛋白與濤蛋白持續累積，此現象在多項研究中已被連結至阿茲海默症與認知退化的風險。

2. 流汗 汗腺作為皮膚附屬器官，在毒素清除的討論中經常被忽略。然而，多項研究顯示，重金屬如鉛、砷、鎘、汞等，可在汗液中檢測出，部分研究更發現運動後汗液中鉛濃度上升，即使血液與尿液數值未呈現明顯變化。此現象顯示皮膚具備將儲存於組織中的特定毒素帶出的能力，走的是肝臟與腎臟未必能完全替代的途徑。 值得注意的是雙酚A(BPA)的相關研究。一項針對20名受試者的汗液分析發現，其中14人的汗液中檢測出BPA，但血液樣本全數呈陰性。另一項研究則指出，鄰苯二甲酸酯的代謝物在汗液中的濃度為尿液的兩倍以上。此類脂溶性環境毒素傾向累積於脂肪組織，尿液檢測未必能完整反映，但汗液有機會將其排出。

需強調的是，出汗並非處理重金屬或環境毒素暴露的主要手段。若問題是急性或高劑量攝入，單靠流汗無法解決。然而，在日常生活層面，定期出汗確實是身體既有的排泄管道之一，卻因現代生活型態，例如空調環境、低體力活動、幾乎不出汗，而被長期閒置。透過運動誘發出汗或使用三溫暖，是重新活化此途徑的方式之一。 3. 腸道輸出 大腸在毒素清除中的角色常被忽略，但其影響可能最直接影響日常健康。核心機制在於大腸具備的再吸收能力。 肝臟將處理後的代謝廢物(包括多餘雌激素、膽汁酸及其他需排出之物質分泌至膽汁中，進入腸道後理論上應隨糞便排出。然而，若腸道蠕動減緩，糞便在大腸停留時間延長，這些已標記為排出的物質便有機會被大腸重新吸收，經由腸肝循環再次回到血液與肝臟。

此過程具有明確的生理學基礎。約95%的膽汁酸在正常情況下會於迴腸被重新吸收，此為身體的資源回收機制；問題在於，若膽汁中同時含有尚未完全代謝的雌激素或其他廢物，這些物質也將一併被回收。這解釋了為何在功能醫學討論中，便祕常被連結至雌激素優勢與荷爾蒙失衡。腸道清空效率直接影響全身的總毒素負荷。 每日排便並非小事，它反映腸道蠕動功能正常、糞便在大腸停留時間合理。膳食纖維的作用之一即為加速腸道通過時間，縮短毒素與腸道黏膜的接觸時間，同時與膽汁酸結合，減少其被再吸收的比例。